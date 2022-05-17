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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

جامعة حلوان: دكان الفرحة تستهدف خدمة 4000 طالب من الفئات الأولى بالرعاية

الدكتور ممدوح مهدى
الدكتور ممدوح مهدى

افتتح الدكتور ممدوح مهدى، القائم بعمل رئيس جامعة حلوان، اليوم الثلاثاء، فعاليات احتفالية صندوق تحيا مصر، التي ينظمها الصندوق بالتعاون مع الجامعة تحت عنوان "دكان الفرحة"، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، برعاية الشباب والموهوبين والمتفوقين. 

وأقيمت الفعاليات بحضور الدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة منى فؤاد عطية، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وعدد كبير من العمداء و الوكلاء و أعضاء هيئة التدريس والقيادات والطلاب المتميزين بالجامعة.

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عرض 16 ألف قطعة ملابس في معرض دكان الفرحة بجامعة حلوان

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رئيس جامعة حلوان يكرم الأوائل ويقدم لهم هدايا صندوق تحيا مصر

وبدأت فعاليات الاحتفالية بعرض فيلم تسجيلي عن صندوق تحيا مصر والأنشطة والخدمات التي يقدمها من أجل حماية ورعاية المصريين والتعمير، فالصندوق كيان يجمع المصريين على حب الخير لتوفير حياة كريمة للإنسان المصري والرعاية الصحية والحماية الاجتماعية والتنمية العمرانية والتنمية الاقتصادية والتعليم والتدريب والدعم في أوقات الأزمات والكوارث، وتقديم المبادرات الصحية وتوصيل الغذاء للمستحقين وتقديم برنامج أطفال بلا مأوى، ليضرب المصريون مثالا في التكافل والتضامن، لفتح أبواب الخير.

وأكد الدكتور ممدوح مهدي أن “دكان الفرحة” أحد  أنشطة “تحيا مصر” لخدمة المجتمع بالتعاون مع جامعة حلوان من أجل تقديم الدعم النفسي والاجتماعي، فالجامعة ليست مكانا للعلم فقط وإنما فيها تمارس الأنشطة لدعم الطلاب في جميع المجالات.

وأوضح أن الصندوق يشارك اليوم بمعرض متميز بمشاركة الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة في إطار مبادرة “دكان الفرحة” لخدمة ٤٠٠٠ طالب من الفئات الأولى بالرعاية، منهم ٥٠٠ من ذوي الهمم، وتم تجهيز حوالي ١٦ ألف قطعة ملابس.

وأعرب الدكتور حسام رفاعي عن سعادته بهذه الاحتفالية والمعرض الذي يعد ذا صلة وثيقة بقطاع التعليم والطلاب، وهو داعم ومكمل للأنشطة المقامة بالجامعة.

ووجه الشكر لمسئولي صندوق تحيا مصر وجهودهم، داعيا إلى استمرار التعاون مع الصندوق في العديد من المجالات.

وعلى هامش الاحتفالية، تم تكريم ٢٢ طالبا وطالبة من أوائل الطلاب والطلاب المتفوقين بالكليات، ثم تم تقديم مفاجأة صندوق تحيا مصر وافتتاح المعرض لمبادرة "دكان الفرحة" لخدمة الطلاب الأولى بالرعاية. 

ويتضمن المعرض مجموعة من الملابس والأحذية والاكسسوارات، وذلك في إطار المرحلة الثالثة من مبادرة “دكان الفرحة” التي تستهدف توزيع مليون قطعة ملابس جديدة.

فعاليات أحتفالية صندوق تحيا مصر جامعة حلوان دكان الفرحة الرئيس عبد الفتاح السيسي الشباب والموهوبين والمتفوقين الدكتور ممدوح مهدي Jobs Education

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