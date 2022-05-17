الحكومة لـ اقتصادية النواب: ترشيد الاستيراد من الخارج بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية

ناقشت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة الدكتور أحمد سمير، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، مشروع موازنة جهاز التمثيل التجارى التابع لوزارة الصناعة والتجارة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2022/2023.

وقال الدكتور يحيي الواثق بالله، رئيس جهاز التمثيل التجارى فى كلمته خلال الاجتماع: "وفرنا فرص تصديرية بقيمة مليار و189 مليون دولار، وكذلك فرص استثمارية بقيمة 2.4 مليار دولار".

وأكد رئيس جهاز التمثيل التجارى أن إجمالى الاستثمارات المصرية التى وجهت للقارة الإفريقية خلال السنوات الماضية وصلت تكلفتها إلى 13 مليار دولار.

وأشار يحيي الواثق بالله رئيس الجهاز إلى أن 61% من احتياجات مصر من القمح كانت تستورد من روسيا وأوكرانيا، ولكن بعد الأزمة تم ترشيد للاستيراد والاتجاه إلى بدائل بالاستيراد من دول أخرى، موضحا أن الأمر نفسه ينطبق على الزيوت.

