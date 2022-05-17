ضبط 4 حالات غش في امتحان الهندسة للشهادة الإعدادية بالقليوبية

أعلنت غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، عن ضبط 4 حالات غش، و4 حالات غياب بامتحان الهندسة اليوم، بمدارس المحافظة.



وعبر عدد من طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية، عن فرحتهم وسعادتهم بامتحان مادة الهندسة اليوم.



وقال عدد من الطلاب، إن الامتحان جاء سهلا، وفى مستوى الطالب المتوسط، ومعظم الأسئلة كانت واضحة.



من جانبه تفقد عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، يرافقه الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم، والمهندس على عبد الستار رئيس مدينة بنها، سير الامتحانات بالشهادة الإعدادية بمدارس مصطفى كامل التجريبية وسعد زغلول الإعدادية بمدينة بنها.



وأكد المحافظ، خلال جولته التفقدية باللجان على توفير الجو الملائم والهادئ للطلاب أثناء تأدية الامتحانات وتحقيق الانضباط لضمان تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص ومنع حمل واستخدام التليفون المحمول باللجان وتزويد المدارس بالإسعافات الأولية خلال سير الامتحانات، من أجل سلامة وصحة الطلاب وذلك في ضوء اللوائح والقواعد المنظمة لذلك.