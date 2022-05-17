عرضت فضائية “يورو نيوز” لقطات يظهر فيها إطلاق مئات الفوانيس في السماء فوق معبد بوروبودور البوذي بإندونيسيا احتفالاً بيوم “فيساك”.

وأُطلقت مئات الفوانيس في السماء فوق معبد بوروبودور البوذي في اندونيسيا احتفالاً بيوم "فيساك" (يوم اكتمال القمر) للمرة الأولى منذ بداية جائحة كوفيد-19.

وتجمّع أكثر من ألف بوذي قدموا من مختلف مناطق الأرخبيل الإندونيسي إلى بوروبودور، وهو أكبر معبد بوذي في العالم يقع في ماغلانغ وسط جزيرة جاوة، لإحياء ذكرى ولادة بوذا وتنويره وموته.

وتخلل الاحتفال الذي أقيم ليل الاثنين الثلاثاء إطلاق مئات الفوانيس المضيئة بالإضافة إلى صلاة وتأمل من البوذيين الذين ذهبوا في مواكب إلى الأماكن المقدسة حول المعبد.