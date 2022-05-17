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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تقارير: اجتماع بين باريس سان جيرمان ومبابي لمناقشة تجديد عقده

كيليان مبابي
كيليان مبابي

أكدت تقارير صحفية، اليوم الثلاثاء، أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي سيجتمع بلاعبه كيليان مبابي، لبحث إمكانية تجديد عقده مع الفريق.

وحسب صحيفة “ فوت ميركاتو" الفرنسية، فإن مسئولي نادي باريس سان جيرمان سيجتمعون بمبابي مساء اليوم، وغدًا الأربعاء، لإقناعه بالبقاء في صفوف الفريق.

وأشارت الصحيفة إلى أن مبابي لم يتفق على الانضمام لـ ريال مدريد ، ولم يتخذ قراره الخاص بمستقبله حتى الآن، عكس ما ذكرت بعض التقارير الصحفية، كما أنه لم يجتمع بمسئولي نادي العاصمة الإسبانية.

كانت بعض التقارير الصحفية قد أكدت توصل مبابي لاتفاق مع ريال مدريد للانتقال لصفوفه الصيف المقبل.

وينتهي عقد كيليان مبابي مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الجاري.

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