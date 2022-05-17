رمسيس يفر هاربا من المتحف

هل علمت زوجتك يا رمسيس بخيانتك لها عندما هرب َ تمثالك من المتحف وجئتَ لى فى منامي راكعاً وتحنى رأسك لى، وكأنى إله وأنت العبد أو كالحبيب الذى يفاجئ حبيبته عندما يطلب يدها للزواج، وكنت أقف أمامك مثل عقلة الإصبع وتمد لى يدك كى أقف على كفك لتأخذنى إلى عينيك المجوفتين وبداخلها كرسي يبدو وكأنه عرش وجلست عليه، ولكنني لم أشعر وقتها بالأمان، فعندما كنت تسير يهتز العرش بى وكأنى فى هودج يعتلى ظهر جمل، وكنت على وشك السقوط من عينيك كالدمع الذى يفيض منهما عندما تبكى وكنت تسير بى داخل معبد كبير مظلم ذو أعمدة ضخمة شاهقة الطول وكل جدرانه تملئها شعل من النيران.

ماذا يعنى هذا الحلم لا أعرف ولا حتى بذلت مجهودا فى معرفة ماذا يعنى بما أنى أيقنت أن كل ما سوف يحدث لى هو من عند الله عز وجل وخير لى أيا كان، ولكن كل ما أثار فضولي هو معرفه الكثير عن الملك رمسيس الثانى محبوب الحق والعدالة حامى مصر مدمر الأجانب غنى السنين عظيم الانتصارات الذى قال (إنى أنا رمسيس العظيم ملك مصر أقسم بك يا إلهى يا من أعطيتني القوة والسلطة لأقضي على أعداء أرضك الطاهرة ).

ولد الملك رمسيس الثانى عام ١٣٠٣ قبل الميلاد، ويعد الملك رمسيس الثانى أحد أشهر الفراعنة الذين حكموا مصر أثناء حكم الفراعنة الذي امتدَّ على ثلاثة ألفيات قبل الميلاد، ينتمي الملك رمسيس الثاني إلى الأسرة التاسعة عشر وهو ابن الملك "سيتى الاول" والملكة " تويا" .

وكان يلقب رمسيس الثانى بالحاكم الشريك لوالده ، لأنه كان يرافق والده الملك سيتي في الحملات العسكرية التي كان يقودها ضد بلاد الشام وبلاد النوبة وغيرها ، وقد كان عمره في تلك الفترة أربعة عشر عامًا فقط، وقبل أن يبلغ الثانية والعشرين من عمره، كان يقود بنفسه تلك الحملات العسكرية بمفردة .

وبعد وفاة والده الملك سيتى استلم رمسيس الثانى الحكم، وأصبح أشهر وأقوى فرعون حكم مصر لمدة ٦٦ عام خلال عهد الإمبراطورية المصرية.

وخاض الملك رمسيس الثاني الكثير من المعارك والحروب وأشهر هذه المعارك معركة قادش التى خاضها رمسيس وجنودة ضد الحيثيين وكان جيش الملك رمسيس اكثر من مائة الف رجل وَقّاد الملك الجيش معتليا مركبته الحربية، وأظهر معبد ابو سمبل نقش فرعونى للملك رمسيس فى معركة قادش .

تزوج الملك " رمسيس الثانى " من الملكة " نفرتاري " وتعد قصة حب الملك رمسيس الثاني والملكة نفرتاري هي الأقوى عبر التاريخ، والتي عاشها الثنائي قبل 3 آلاف عام . فهو أول من قال كلمات وقصائد شعرية مدونة على جدران المعابد الى وقتنا هذا فقال لها كلمات تعبيراً عن مشاعره وحبه الشديد لها ، فقال

«هي التي من أجلها تشرق الشمس»، وكانت تلك الجملة ‏أول جملة غزل موثقة في التاريخ البشري، الذي قالها الملك رمسيس الثاني لزوجته نفرتاري، ولا زالت محفورة على جدران معبد ابو سمبل .

وبالرغم من كل هذا الغزل و حبه الشديد للملكة نفرتاري إلا أنه تزوج من ٥٤ امرأة أخرى. منهن كثيرات من الأميرات في الأسرة المالكة مثل وإست نفرت، وتزوَّج أيضًا ابنة ملك خيتا، وسُمِّيت اسمًا مصريًا ماعت نفرو رع، ويُذكر أنَّه تزوَّج ثلاث من بناته، أنجبَ الكثير من الأبناء وتوفِّيَ أكثرهم خلال حياته، حتى أنَّه أوصى بولاية العهد لولده خمواس لكنَّه مات قبل والده، وأنجب الكثير من الأبناء وهم ويقال ان عدد أبناء رمسيس الثانى ١٠٠ من الذكور و٥٢ من الفتيات ومنهم "آمون حو خبشف، الأمير رمسيس خعمواس، مرنبتاج، ميري آتوم، بنت عنتا، ميرت آمون، نبت تاوي" .

واعتقد الكثيرون أنّه توفي عندما بلغ التاسعة والتسعين من عمره، إلّا أنّه توفي في أوائل التسعينات من عمره، وأطلق عليه لقب الجد الأعظم، من قبل الخلفاء والحكام اللاحقين له، وتميّز بقيادته بالعديد من الحملات العسكرية .

وبعد أن توفِّي الملك رمسيس الثاني خلفه في الحكم ولده الثالث عشر مرنبتاح وهو أحد أولاده من زوجته إست نفرت والذي أوصى له بالحكم بعد وفاة خمواس .

وقد تم دفنه في مقبرة في وادي الملوك، ومن ثم تم نقل جثته بعد ذلك إلى الخبيئة الملكية.

و تم اكتشافها في عام ألف ثمانمائة وواحد وثمانين ، وهذا التمثال يتم عرضه الآن في المتحف المصرى .

و له أيضاً عدة آثارات هم معابد أبو سمبل، وأبيدوس، والرامسيوم، ومعبد الأقصر ومعبد الكرنك.