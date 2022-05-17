مزاد علني لرؤوس الماشية.. تفاصيل جديدة لحدوتة مستريح أسوان.. شاهد

لا تزال الجهود تتواصل بأسوان لاسترداد حقوق المواطنين الذين تعرضوا لحالات وعمليات نصب من بعض الخارجين عن القانون، وتجار رؤوس الماشية.

وفى هذا الصدد نستعرض عبر منصة " صدى البلد " التفاصيل الجديدة فى هذه القصة حيث أسفرت لجنة المزاد العلنى التى شكلتها النيابة العامة فى أسوان عن بيع عدد من رؤوس الماشية المتحفظ عليها من ممتلكات المستريح "مصطفى البنك" بنحو 3 ملايين و175 ألف جنيه.

وقد رصدت عدسة " صدى البلد " جلسة المزاد العلنى لبيع مواشى المستريح المنعقدة بالحجر البيطرى حيث تم بيع نحو 210 رأس ماشية بـ 3 ملايين و175 ألف جنيه، وبيع 5 خرفان وجدي بـ19 ألف جنيها، وبيع 2 حصان أنثى بـ10 آلاف و500 جنيه، فيما تم تقدير 163 جملا بمبلغ 2 مليون جنيه، ولكن لم يتم الاتفاق على البيع فى المزاد.

وقال محمد محمدين مدير عام الزراعة بأسوان بأن لجنة المزاد العلنى التى تم تشكيلها بقرار من المحامى العام لنيابات أسوان، ضمت ممثلين من: جامعة أسوان والإدارة الزراعية بدراو وإدارة تموين دراو والإدارة البيطرية بدراو ومجلس مدينة دراو.

وأشار مدير عام الزراعة أنه تم نقل 450 رأس من الماشية والإبل، وذلك من الأحواش الخاصة بالمستريح فى مركز إدفو شمال محافظة أسوان، إلى الحجر البيطرى "الكرنتينة" وفقاً لقرار النيابة العامة ووسط حراسة أمنية مشددة بأن المواشى التى تم نقلها هى 236 رأساً من الأبقار والعجول، و198 رأساً من الإبل وهى عبارة عن "168 جمل كبير و30 جمل صغير"، بالإضافة إلى مولود صغير تم وضعه بعد عملية نقل المواشى، بجانب نقل 8 جاموس حلوب، و1 "برص نتاية"، و6 خرفان، و1 ماعز.

وكانت قد أستمعت النيابة العامة في تحقيقاتها بحادث مستريح أسوان لشهادة مأمور مركز شرطة إدفو بشأن الواقعة، وانتقلت لمسرحها لمُعاينته، فتبينت تخريبًا بوحدة صحة أسرة نجع الشرفا وسيارة إسعاف ومعرض ومسكنين وآثار حريق بهما، كما تبينت آثار تهشم بسيارة خاصة، واحتراق بسيارة أخرى.

وقد أمرت النيابة العامة أمس الأول بحبس 19 متهمًا لمدة خمسة عشر يومًا احتياطيًّا على ذمة التحقيقات لاشتراكهم في تجمهر من شأنه جعل السلم العام في خطر الغرض منه ارتكاب جرائم باستعمال القوة والعنف، ووضع النار في مسكنين، والتخريب العمدي لممتلكات عامة، وهي وحدة صحة الأسرة بنجع الشرفا، والتعطيل العمدي لسير وسائل نقل بقطع الطريق العام، واستعمال القوة والعنف مع ضباط الشرطة؛ لحملهم بغير حق على الامتناع عن تأدية وظيفتهم، والتعطيل العمدي لسير وسائل خدمة مرفق عام، وإتلاف عقارات وسيارات، كما أمرت بحبس ثلاثة متهمين آخرين لإحرازهم أسلحة نارية آلية وذخائرها، والشروع في سرقة سيارة بالطريق العام حال حملهم أسلحة نارية، بمركز إدفو بأسوان.



وتواصل النيابة إستدعاء متضرري المستريحين الذين وقعوا ضحايا لعمليات النصب والإحتيال من أجل الإستماع إلى أقوالهم فيما تعرضوا إليه من عمليات الإستيلاء على أموالهم، بالإضافة إلى الإستماع لأقوالهم حول إستيلاء مصطفى البدرى، وشهرته مصطفى البنك أو مستريح أسوان، على مبالغ مالية منهم وصلت إلى ما يزيد عن ربع مليون جنيه.

وتم تحرير العديد من المحاضر من قبل المواطنين ضد المستريحين الذين مارسوا عمليات من النصب والإحتيال من أجل الإستيلاء على أموالهم الخاصة، وكان من بينهم مصطفى البنك، وطه موسى، وحسام برى حيث تم إلقاء القبض عليهم جمعهم بتهمة الإستيلاء على أموال المواطنين بحجة الإستثمار بها وتحقيق مكاسب طائلة، وتواصل النيابة المختصة سلسلة تحقيقاتها فى هذه الواقعة.

وفى نفس السياق سادت حالة من الهدوء داخل العديد من القرى بمركز إدفو بعد أحداث الغضب التى إنتابتهم عقب هروب مستريح السيارات "طاهر الحصاوى" وإستيلاءه على ملايين الجنيهات حيث جاءت حالة الهدوء فى قرية الشرفا بإدفو بعد إلقاء القبض على "الحصاوى" ووالده وأحد معاونيه أثناء اختبائهم فى منطقة العمرانية بمحافظة الجيزة، وبحوزته 16 سبيكة ذهبية تزن 10 كيلو نصف ذهب، وفرضت الأجهزة الأمنية سيطرتها على القرية وفتحت الطريق المغلق.

وقد تبين بالفحص أن المذكور متورط فى النصب والإحتيال عليهم والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها فى تجارة السيارات بأسلوب "الوعده"، كما تبين تحصل المتهم على سياراتهم لتشغيلها، وعدم قيامه بالسداد فى الموعد المحدد واضطلاع بعض الأشخاص بإضرام النيران بمنزل كلاً من (والده ، ونجل خالته) وكذا سيارة ملاكى "بدون لوحات" وإحداث تلفيات بسيارة ربع نقل "بدون لوحات" كانتا متواجدتان بجوار منزل الأول "دون إصابات" ، وتم السيطرة على الحريق بمعرفة قوات الحماية المدنية وضبط مرتكبى الواقعة.