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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس جامعة أسوان يفتتح المؤتمر العلمي الأول لقسم مجالات الخدمة الاجتماعية ..صور

جانب من إفتتاح المؤتمر
جانب من إفتتاح المؤتمر بجامعة أسوان

افتتح الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس جامعة أسوان، اليوم الإثنين، فعاليات المؤتمر العلمى السنوى الأول لقسم مجلات الخدمة الاجتماعية، وذلك بحضور الدكتور على عباس دندراوى نائب رئيس جامعة أسوان الأسبق ورئيس المؤتمر، والدكتورة نبيلة لطفى منسق المؤتمر، ونخبة من عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس بكلية الخدمة الاجتماعية بجامعة أسوان.

بدأت فاعليات المؤتمر بتلاوة آيات من القران الكريم ثم السلام الجمهورى وعرض فليم تسجيلى عن قسم مجالات الخدمة الاجتماعية، كما رحب الدكتور أيمن عثمان رئيس جامعة أسوان، بالحضور وضيوف المؤتمر، واكد خلال كلمته على أهمية البحث العلمى واقامة المؤتمرات العلمية التى توليها الجامعة اهتماما كبيرا، والتى أثمرت عن تحقيق الجامعة المراكز الأولى فى التصنيفات العلمية وحصلت على العديد من المراكز البحثية، ويعد البحث العلمى من أهم عوامل حفاظ جامعة أسوان على أرقامها القياسية التى حققتها مؤخرا.

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وقد أشار رئيس الجامعة أنه يقام المؤتمر تحت عنوان "قضايا البحث العلمى فى ظل المتغيرات المعاصرة من منظور مجالات الخدمة الاجتماعية " والذى تناول مناقشة العديد من القضايا المتعلقة بالبحث العلمى. والتى يجب ربطها بريادة الأعمال لدى الباحثين والطلاب. 

وأشار الدكتور على عباس دندراوى رئيس المؤتمر إلى أن المؤتمر يهدف إلى مساعدة الباحثين فى تناول أبحاثهم بطرق علمية حديثة وذلك من خلال تنمية ورفع مستوى الباحثين لتحقيق متطلبات البحث العلمى، واكساب الباحثين المهارات الاحصائية التى تساعدهم على اتمام ابحاثهم العلمية، والعمل على تشجيع التبادل المعرفى والثقافى، فى مختلف التخصصات العلمية وذلك من خلال مجالات الخدمة الاجتماعية المرتبطة بالمجتمع والعمل على الحد من الوقوع فى الاخطاء الشائعة فى الأبحاث العلمية. 

وأوضحت الدكتورة نبيلة محمد لطفى منسق المؤتمر أنه يقام هذا المؤتمر ليوم واحد بالحرم الجامعى بصحارى بقاعة المشير طنطاوى والذى يتناول عدة محاور أهمها قضايا البحث العلمى والمتغيرات المعاصرة ومجالات الخدمة الاجتماعية وذلك بحضور نخبة من أساتذة قسم مجالات الخدمة الاجتماعية ويعد هذا المؤتمر الأول للقسم من أجل إعداد ممارس عام معد علميا ومهنيا للعمل فى مختلف مجالات الممارسة المهنية للخدمة الاجتماعية والعمل على صقل الأخصائى الإجتماعى كممارس عام بمجموعة من القيم والمعارف والمهارات الخبرات المهنية الحديثة بما يناسب مع التغيرات المتلاحقة والسريعة بالمجتمع المصرى.

 تضمن المؤتمر برامج محاضرات علمية للمشاركين محاضرة أولى بعنوان عرض تقييمى لأدوات وتكنولوجيات فى رحلة البحث العلمى والتى القاها الدكتور ياسر دهب أستاذ بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى ، والمحاضرة الثانية بعنوان ادوات البحث العلمى والتى القاها الدكتور حسن علام عميد كلية التربية الاسبق 

والمحاضرة الثالثة بعنوان محددات اختيار الأساليب الإحصائية، وبعض الأخطاء الشائعة الدكتور صلاح الدين الساعى عميد كلية المصايد وتكنولوجيا الأسماك، والمحاضرة الرابعة بعنوان جودة البحث العلمى وفقا لرؤية مصر 2030، والتى ألقتها الدكتورة إيمان وجدى وكيل كلية التربية النوعية وشهد المؤتمر العديد من المحاضرات وعرض أبحاث للعديد من الباحثين بكلية الخدمة الاجتماعية ، وفى ختام فاعليات المؤتمر قدمت كلية الخدمة الاجتماعية درع الكلية للدكتور أيمن عثمان رئيس الجامعة تقديرا لدعمه المتواصل للكلية للارتقاء بالمنظومة التعليمية والبحثية.

رئيس جامعة أسوان:يفتتح فاعليات المؤتمر العلمي السنوي الأول لقسم مجالات الخدمة الاجتماعية 
رئيس جامعة أسوان:يفتتح فاعليات المؤتمر العلمي السنوي الأول لقسم مجالات الخدمة الاجتماعية 
رئيس جامعة أسوان:يفتتح فاعليات المؤتمر العلمي السنوي الأول لقسم مجالات الخدمة الاجتماعية 
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