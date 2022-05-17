محافظ أسوان والسفير الأسباني يكرمان 25 سيدة لحصولهن على برنامج متميز للتدريب

تحت شعار "منتجات بلدنا .. بأيد شبابنا" تفقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان والسفير الأسبانى رامون خيل كاساريس معرض تنمية مهارات السيدات فى مجال الصناعات الحرفية وذلك فى إطار التعاون بين جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والوكالة الإسبانية للتعاون الدولى من أجل التنمية المستشار الإقتصادى والتجارى للسفارة الإسبانية إدواردو سوريانو إثكيير دو ، وأيضاً مدير المكتب الأسبانى للتعاون بالقاهرة فينتورا رودريجيث وذلك بحضور الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ ، بجانب إبراهيم عبد اللطيف مدير فرع الجهاز بأسوان .

وعقب تفقد المحافظ والسفير لنموذج حى أثناء قيام السيدات بتصنيع المنتجات الحرفية ، وخطوات تصنيعها بعد حصولهن على البرنامج التدريبى الذى تم تنظيمه على مدار 25 يوم فى الفترة من 2 من فبراير وحتى 2 من مارس 2022 ، وفور الإنتهاء من مشاهدة فيلم تسجيلى عن أهداف وآلية تنفيذ البرنامج التدريبى قام محافظ أسوان والسفير الأسبانى بتسليم الشهادات لـ 25 سيدة من النماذج الناجحة بقرية غرب أسوان بعد حصولهن على هذا البرنامج المتميز .

ومن جانبه أشاد اللواء أشرف عطية بهذا المشروع الرائد والذى تم تنفيذه بمنحة من الوكالة الأسبانية قدرها حوالى 4 مليون جنيه ، بجانب مساهمة من جهاز تنمية المشروعات بتمويل قدره حوالى مليون جنيه للسيدات فى 6 محافظات هى أسوان والفيوم والوادى الجديد ومرسى مطروح وشمال سيناء وجنوب سيناء من أجل تنمية مهارات السيدات فى مجال الصناعات الحرفية القائمة على مخلفات النخيل ، وخاصة داخل القرى المدرجة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة " .

ولفت أشرف عطية إلى أن المحافظة تعمل على تدعيم وتشجيع هذه النماذج المشرفة للمرأة من خلال تنظيم المعارض الدائمة والمؤقتة ، وأيضاً إتاحة المجال للتسويق بواسطة المنصات الإلكترونية .

وفى نفس السياق أكد السفير الأسبانى على أن هذا المشروع يستهدف تحقيق التمكين الإقتصادى للمرأة ودعم رائدات الأعمال بتنمية مهاراتهم فى الحرف اليدوية من خلال التعاون مع الحكومة المصرية برعاية الرئيس السيسى لإعطاء المرأة الأولوية فى هذه المشروعات المنتجة إيماناً من الدولة الأسبانية بمكانة المرأة وقدرتها على إقتحام هذه النوعية من المشروعات التى تدعم الإقتصاد الوطنى ، وفى ختام الفعاليات حرص محافظ أسوان والسفير الأسبانى على إلتقاط الصور التذكارية مع السيدات اللاتى تم تكريمهن تقديراً لإجتيازهن هذا البرنامج التدريبى .