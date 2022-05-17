عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسوان والسفير الأسباني يكرمان 25 سيدة لحصولهن على برنامج متميز للتدريب

محافظ اسوان
محافظ اسوان

تحت شعار "منتجات بلدنا .. بأيد شبابنا" تفقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان والسفير الأسبانى رامون خيل كاساريس معرض تنمية مهارات السيدات فى مجال الصناعات الحرفية وذلك فى إطار التعاون بين جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والوكالة الإسبانية للتعاون الدولى من أجل التنمية المستشار الإقتصادى والتجارى للسفارة الإسبانية إدواردو سوريانو إثكيير دو ، وأيضاً مدير المكتب الأسبانى للتعاون بالقاهرة فينتورا رودريجيث وذلك بحضور الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ ، بجانب إبراهيم عبد اللطيف مدير فرع الجهاز بأسوان .

وعقب تفقد المحافظ والسفير لنموذج حى أثناء قيام السيدات بتصنيع المنتجات الحرفية ، وخطوات تصنيعها بعد حصولهن على البرنامج التدريبى الذى تم تنظيمه على مدار 25 يوم فى الفترة من 2 من فبراير وحتى 2 من مارس 2022 ، وفور الإنتهاء من مشاهدة فيلم تسجيلى عن أهداف وآلية تنفيذ البرنامج التدريبى قام محافظ أسوان والسفير الأسبانى بتسليم الشهادات لـ  25 سيدة من النماذج الناجحة بقرية غرب أسوان بعد حصولهن على هذا البرنامج المتميز .

مساهمة من وزارة البترول.. تسليم عقود 50منزل لمتضرري السيول بخور عواضة بأسوان

محافظ أسوان يشدد على إنهاء أعمال البنية التحتية بوسط المدينة

محافظ أسوان يوجه بإزالة التعديات العشوائية بحي الصداقة الجديد

محافظ أسوان يتابع سير امتحانات الشهادة الإعدادية والصفين الأول والثانى الثانوى

محافظ أسوان: التحفظ على رؤوس ماشية استولى عليها نصاب وبيعها بالمزاد العلني

محافظ أسوان: تنظيم رحلات طيران شارتر مع مدن إسبانية لزيادة تدفقات السياح

محافظ أسوان: تنفيذ مشروع إنشاء وإدارة موقف سيارات النقل الثقيل بكركر

ومن جانبه أشاد اللواء أشرف عطية بهذا المشروع الرائد والذى تم تنفيذه بمنحة من الوكالة الأسبانية قدرها حوالى 4 مليون جنيه ، بجانب مساهمة من جهاز تنمية المشروعات بتمويل قدره حوالى مليون جنيه للسيدات فى  6 محافظات هى أسوان والفيوم والوادى الجديد ومرسى مطروح وشمال سيناء وجنوب سيناء من أجل تنمية مهارات السيدات فى مجال الصناعات الحرفية القائمة على مخلفات النخيل ، وخاصة داخل القرى المدرجة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة " .

ولفت أشرف عطية إلى أن المحافظة تعمل على تدعيم وتشجيع هذه النماذج المشرفة للمرأة من خلال تنظيم المعارض الدائمة والمؤقتة ، وأيضاً إتاحة المجال للتسويق بواسطة المنصات الإلكترونية .

وفى نفس السياق أكد السفير الأسبانى على أن هذا المشروع يستهدف تحقيق التمكين الإقتصادى للمرأة ودعم رائدات الأعمال بتنمية مهاراتهم فى الحرف اليدوية من خلال التعاون مع الحكومة المصرية برعاية الرئيس السيسى لإعطاء المرأة الأولوية فى هذه المشروعات المنتجة إيماناً من الدولة الأسبانية بمكانة المرأة وقدرتها على إقتحام هذه النوعية من المشروعات التى تدعم الإقتصاد الوطنى ، وفى ختام الفعاليات حرص محافظ أسوان والسفير الأسبانى على إلتقاط الصور التذكارية مع السيدات اللاتى تم تكريمهن تقديراً لإجتيازهن هذا البرنامج التدريبى .

 

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان اللواء أشرف عطية اخبار المحافظات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التموين لـ صدى البلد: المواطن لو مسجلش رقم تليفونه مش هنستبعده

ارتفاع أسعار الذهب مع تراجع الدولار الأمريكي

سعر الذهب اليوم 17- 5- 2022

قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا.. زوجة موسيماني تستعد للإعلان عن مفاجأة مدوية

شاهد ظاهرة خسوف القمر لأول مرة في 2022| بث مباشر

حيلة شيطانية.. كيف قتلت سيدة زوجها مريض القلب بمنطقة الظاهر

أثناء بث مباشر لحلقة طهي.. امرأة تحرق مطبخها بالكامل| شاهد

زوجتي تخجل منه لالتصاقه بالجسم.. يحيى الفخراني يطالب بحظر المايوه البوركيني

موضوعات متعلقة

محافظ أسوان: تنظيم رحلات طيران شارتر مع مدن إسبانية لزيادة تدفقات السياح

محافظ أسوان: تنفيذ مشروع إنشاء وإدارة موقف سيارات النقل الثقيل بكركر

فريق حياة كريمة بأسوان يتابع مشروعات المبادرة الرئاسية في قرى وادى النقرة

محافظ أسوان: وجهنا سرعة إنهاء مشروعات الخطة الإستثمارية باعتمادات 500 مليون جنيه

رئيس جامعة أسوان يفتتح المؤتمر العلمي الأول لقسم مجالات الخدمة الاجتماعية ..صور

مساهمة من وزارة البترول.. تسليم عقود 50منزل لمتضرري السيول بخور عواضة بأسوان

محافظ أسوان يشدد على إنهاء أعمال البنية التحتية بوسط المدينة

محافظ أسوان يوجه بإزالة التعديات العشوائية بحي الصداقة الجديد

ترشيحاتنا

سكاي سبورتس: باريس سان جيرمان يعرض راتبًا خياليا على مبابي لتجديد عقده

أخبار التكنولوجيا| عصابة قرصنة إلكترونية تهدد بإسقاط حكومة كوستاريكا.. وأفضل طرق لحل مشكلة عدم استجابة شاشة آيفون

بسنت حميدة تتوج بذهبيتين في العدو ببطولة التشيك الدولية لألعاب القوى

ميار شريف تهزم الفرنسية كلوي باكيت وتتأهل لدور الـ16 ببطولة المغرب للتنس

وصول أول ضابط من حلف الناتو إلى السويد

تصعيد خطير.. رئيس وزراء إسرائيل يأمر باستخدام جميع أنواع الأسلحة لتحقيق الأمن

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ريد كاربت مهرجان كان قبل لحظات من حفل افتتاح النسخة 75.. صور

أحمد السقا يقدم واجب العزاء فى خليفة بن زايد بسفارة الإمارات

أمريكا حاولت تفجير القمر بالنووي.. وحقيقة الصور المتداولة عن انشقاقه

ديبيكا بادكون تظهر مع لجنة تحكيم المسابقة الرسمية في مهرجان كان ..صور

فيديو

أغنية بتونس بيك بتقنية الـ hd.. فيديو

بعد إخلاء سبيل قمر الوكالة.. ازاي تفرق بين منتجات التجميل الأصلية والمغشوشة؟

حكم الإجهاض بعد 120 يوما من الحمل..الحصول على قرض لتسديد الديون جائز شرعا..فيديوجراف

كيف نجح حمزة الجمل في انتشال الإسماعيلي من كبوته؟.. فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

البحر وأنا

أحمد آل علي يكتب: الدولة المصرية.. اقتصاد صامد ونهج واعٍ

عبدالمعطى أحمد

صلاح منتصر كما عرفته

المستشار أسـامة الصعيدي

الإرهاب والوجه القبيح للسوشيال ميديا

إلهام أبو الفتح

المستريح الذي أرهق الجميع

كريمة أبو العينين

الدين لمين ومفاتيح الجنة مع مين

د.هادي التونسي

كنز الوحدة

علاء حيدر

الفن المصري والصحافة العالمية

اﻟﻤﺰﻳﺪ