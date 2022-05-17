مصطفى الفقي: مكتبة الإسكندرية تضم أهم أوراق القرن العشرين

في ذكرى مرور 20 عاما على إعادة إحيائها..

أقامت مكتبة الإسكندرية اليوم احتفالًا بمناسبة مرور عشرين عامًا على إعادة إحيائها، جمع بين الفقرات الموسيقية، وبعض المداخلات حول القضايا التي تتصل بالعمل الوطني، وشارك فيه لفيف من الشخصيات العامة، والمثقفين والمفكرين وممثلي الوزارات وأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي.



وفي حديثه أكد الدكتور مصطفى الفقي؛ مدير مكتبة الإسكندرية، أن المكتبة مركز إبداع، ومكان لحفظ التراث، وبيت خبرة لكل التخصصات، وتضم كوكبة من العلماء والمفكرين. وأضاف: "هناك أجيال تأتي وأخرى تمضي، والمكتبة هي الباقية، وأتمني أن تظل المكتبة بهذا التميز وأن يحتفل بها القادمون بعدنا لسنوات وسنوات".

وتحدث الدكتور مصطفى الفقي عن قصة إحياء مكتبة الإسكندرية التي بدأت بإعلان فيينا والدعوة لإنشاء المكتبة عام 1990، والذي تلاه إعلان أسوان عام 1990. كما تحدث الفقي عن دور الدكتور مصطفى العبادي الأستاذ المرموق في الدراسات اليونانية الرومانية في تنفيذ الفكرة من الناحية العملية، وكيف تحمست لها السيدة الأولى، ولقاؤها مع العالم المتميز الدكتور إسماعيل سراج الدين مدير مكتبة الإسكندرية السابق، لافتًا إلى دوره الكبير في تأسيس المكتبة وعطاؤه لتطوير وتنمية المكتبة خاصة على المستوى الدولي.

وتحدث الفقي عن الخبراء الكبار والمستشارين الذين كان لهم دور كبير في مكتبة الإسكندرية ومنهم الدكتور فتحي صالح، والدكتور مجدي ناجي، والدكتور يحيى حليم زكي.





خدمة الثقافة



وأشار الدكتور مصطفى الفقي إلى أن مكتبة الإسكندرية تضم أهم أوراق القرن العشرين وما بعده، حيث حصلت على وثائق الكاتب الكبير محمد حسنين هيكل، ومذكرات بطرس غالي، وأحمد زويل، كما تضم متحف الرئيس الراحل أنور السادات. وأضاف الفقي أنه قدم مكتبته الخاصة لمكتبة الإسكندرية والتي تضم عشرة آلاف كتاب.



وأعرب اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية عن سعادته بالتواجد في الاحتفال بمرور عشرين عامًا على إحياء مكتبة الإسكندرية، منارة العلم والثقافة والفنون في الوطن العربي والعالم. وأكد أن مكتبة الإسكندرية هي أحد أهرامات مصر، وبيت الخبرة العالمي في كل المجالات. وقال إنه يفتخر أنه محافظ الإسكندرية التي تضم المكتبة، مشددًا على أن المحافظة تؤيد وتدعم المكتبة والقائمين عليها في كل مساعيها في خدمة الثقافة والعلوم والفنون.



وشمل الاحتفال عرض فيلم تسجيلي قصير عن مكتبة الإسكندرية بعنوان "مكتبة الإسكندرية في عشرين عامًا"، انتاج استديو المكتبة.



كما شهدت الاحتفالية أوبرا "زواج فيجارو" لِـمُوتْسارْت، بقيادةِ المايسترو "شريف محيي الدين" مؤسس أوركسترا مكتبة الإسكندرية.



وتضمن الاحتفال فقرات موسيقية قدمها عدد من كبار الفنانين مصريًا وعالميًا، بدأت بعَزْف على آلةِ البيانو للعازفُ المِصريُّ العالمَيُّ "رمزي يَسَّى" بمصاحبة أوركسترا مكتبةِ الإسكندريةِ بقيادةِ المايسترو هشام جبر. تلاه أوبرا "النايُ السحريُّ" لموتْسَارت، أداءِ مغنية الأوبرا المصريةِ العالميةِ "أميرة سليم" بمصاحبة أوركسترا المكتبة، قيادة المايسترو "ناير ناجي" قائد أوركسترا مكتبة الإسكندرية.



كما شهد الحفل عَزْفٍ منفردٍ على آلةِ الكمان مِن ألحانِ أوبرا "كارْمِن" لــ "جُورج بِيزِيه"، أداءِ عازفةِ الكمانِ المِصريةِ العالميةِ مريم أبو زهرة.



وقدمت مغنية الأوبرا المصرية العالمية "فرح الديباني"، الحاصلةِ على وسامِ الفنونِ والآدابِ مِنَ السفارةِ الفرنسيةِ بالقاهرة، أغنية يونانية بعنوان "الإسكندرية"، بمصاحبة كورال أطفال مكتبة الإسكندرية بقيادة المايسترو ناير ناجي.



تحول جذري



وفي مداخلة عن "الإنسانُ والكوكبُ – ثقافةُ المستقبَل"، ألقتها الأستاذةُ الدكتورةُ مَيّ مُجيب المشرفُ على مركزِ الدراساتِ الإستراتيجيةِ بمكتبة الإسكندرية، قالت إن كلا من الإنسان وثقافته يساهمان في تحول جذري يؤثر في شكل الأرض وبقائها. وأضافت أنه بالرغم من ثراء ثقافة الإنسان، إلا إننا نواجه الآن تحذيرات يومية وتقارير تضع قوائم جدية بالأسباب المحتملة لنهاية هذا الكوكب، ومنها تأثير النيازك، والانفجارات البركانية الهائلة، واحتمال نشوب نزاع نووي، والتغيرات المناخية الحادة، والانهيار البيئي، وانهيار النظام العالمي، والحُكم العالمي السيئ، والذكاء الاصطناعي، الذي يمكن أن يؤدي إلى بناء عالم خالٍ من البشر بحيث تسيطر الآلات على العالم وينتهي الجنس البشرى.



ولفتت إلى أنه بتأمل حال كوكبنا، نجد أن معظم تلك التهديدات قد وقع بالفعل، وأن أرضنا تواجه اليوم فقدان الموارد الطبيعة والتنوع البيولوجي، والاختلال المناخي. وليست مصر استثناء من تلك التهديدات والأخطار. وأضافت: "لم تكن كلمة القيادة المصرية في مؤتمر الأطراف السادس والعشرين للتغيرات المناخية بجلاسجو في العام الماضي إلا نداءً صادقًا للعالم بضرورة نشر الوعي بالعواقب المحتملة لتلك المخاطر، ولأن أُمنا الأرض لا بديل لنا عنها، فلنفعل كل ما في وسعنا لحمايتها من أجل بقاء الإنسان والأرض معا".



وتحدثت الدكتورةُ مروة الوكيل رئيسُ القطاعِ الأكاديميِّ بالمكتبة عن "البيئةُ والتغيراتُ المُناخية"، لافتة إلى أن تغير المناخ أصبح يهدد الحياة على سطح الكوكب مما يجعله القضية الأكثر إلحاحًا ويستدعي الوصول لحلول جذرية ووضعه على أولوية أجندة العمل التنموي. وأكدت أن مصر تضطلع بمسئولية تاريخية حيث تقود المنطقة العربية والقارة الإفريقية في العمل البيئي والتنموي، خاصة من خلال استضافة الدورة ٢٧ من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ في نوفمبر القادم.

ولفتت إلى أن مكتبة الإسكندرية تحتفل في عيدها العشرين بما أنجزته في هذا المضمار من استضافة صفوة العقول لخدمة الوطن ودعم وبناء قدرات الشباب في هذا المجال وخلق مناخ مشجع للحوار والابتكار.



مسيرة تنمية



وفي مداخلة عن "عامُ المجتمعِ المدنيِّ 2022 "، تحدث الدكتور سامح فوزي كبيرُ الباحثينَ بمكتبةِ الإسكندرية، عن دور المجتمع المدني، باعتباره ضلعًا ثالثًا في مثلث الحوكمة الذي يضم إلى جواره ضلعين آخرين هما الحكومة والقطاع الخاص. ولفت إلى أن مصر عرفت المجتمع المدني منذ قرنين من الزمن، وقد بدأت ارهاصاته الأولية هنا في مدينة الإسكندرية عندما شرع اليونانيون في إطلاق مشروعات اجتماعية عام 1821م، تكللت بإنشاء الجمعية اليونانية عام 1843، ثم توالى إنشاء الجمعيات الأهلية في القرنين التاسع عشر والعشرين.

وقال الدكتور سامح فوزي إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أطلق في سبتمبر الماضي الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وأعلن خلالها اعتبار عام 2022 عاما للمجتمع المدني في مصر. وهذا الإعلان غير المسبوق، يحمل عددا من الرسائل المهمة: أن الجمعيات الأهلية مدعوة إلى دور أكبر في مسيرة التنمية التي تشهدها مصر، وإلى التصدي لمشكلات المجتمع الأساسية في الصحة ومواجهة الفقر وتطوير التعليم، وأن لها دور في دعم الحوار المجتمعي الجاد.



وأكد أنه منذ إنشاء مكتبة الإسكندرية هناك تقدير لدور المجتمع المدني، فهو حاضر في أنشطتها وبرامجها، على اختلافه وتنوعه، وهناك برامج كثيرة بمكتبة الإسكندرية تستوعب التنوع في الحالة المدنية المصرية، واهتمام بحضور الشباب في العمل الأهلي، وجمعيات المرأة، والجمعيات التي تتبني قضايا التنمية والحوار، والجمعيات الثقافية والعلمية. في العام الماضي نظمت المكتبة عددا من الفعاليات التي تناولت قضايا التنمية والتغيير في المجتمع المصري مثل "مصر تتغير" و"الصعيد يتغير" و"مواجهة الهجرة غير الشرعية".

وتقديرًا واحتفاء بعام المجتمع المدني 2022، أصدرت المكتبة عددًا خاصًا من مجلة ذاكرة مصر عن فصول من تاريخ العمل الأهلي في عدد الشتاء من عام 2022م، سلط الضوء على تاريخ العمل الأهلي، ووثق أبرز الجمعيات الأهلية، والمبادرات المهمة التي جسدت المبادرات الأهلية على مدار قرنين.



واختتم الاحتفال بـ "ميدلي وطني" للموسيقار راجح داود، "مِيدْ لِي وطني" من صِياغةِ الموسيقار الدكتور راجح داود المشرف على مركز الفنون بالمكتبة، والحاصل على جائزة الدولة التقديرية، بمصاحبة أوركسترا وكورال المكتبة بقيادة المايسترو "ناير ناجي". شمل ثلاث أغان وطنية هي "قوم يا مصري"، "يا أغلى اسم في الوجود"، و"اسلمي يا مصر".