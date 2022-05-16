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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

بعد أن نشرت أعمال محفوظ مجانا.. تعرف على أهداف مؤسسة هنداوي للثقافة

نجيب محفوظ
نجيب محفوظ

أعلنت مؤسسة هنداوي بدء نشر أعمال الأديب العالمي «نجيب محفوظ» إلكترونيًّا، الحائز على جائزة نوبل في الآداب وبإمكان الجمهور الآن تحميل وقراءة رائعته «الحرافيش».

وتُنشر بقية الأعمال تِباعًا، وستكون متاحةً للقارئ بشكلٍ مجاني ودائم من خلال الموقع والتطبيق.

وكانت ابنة الأديب العالمي نجيب محفوظ، أم كلثوم (هدي) تعاقدت مع مؤسسة هنداوي بعد انتهاء عقد دار الشروق، لإتاحة الأعمال إلكترونيًا.
 

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إثراء المعرفة

 و«مؤسسة هنداوي» غير هادفة للربح، تسعى إلى إحداث أثر كبير في عالم المعرفة.

بدأت المؤسسة نشاطها بالاهتمام بالترجمة بوصفها جسرًا من جسور التواصل مع الآخر، ومَعبرًا لانتقال العلوم والمعارف كافةً. وتعمل المؤسسة أيضًا على تكوين أكبر مكتبة عربية تضم أهم كتب التراث العربي الحديث بعد إعادة إنتاجها؛ حفاظًا عليها من الاندثار.

فمع سرعة التطور العالمي الذي تشهده الوسائل التكنولوجية، بدا واضحًا حتميةُ فتح آفاق جديدة لنشر المعرفة والثقافة بكافة الصور الحديثة؛ حيث تقوم المؤسسة إلى جانب الطباعة الورقية بنشر المؤلفات القيِّمة مما كُتب بالعربية أو ترجم إليها في مختلِف المجالات: العلمية، والأدبية، والفنية، وغيرها في صور إلكترونية، لتتيحها مجانًا عبر موقعها للقارئ العربي.

ووفقا لرؤية المؤسسة فهي تسعى لتحقيق الريادة على مستوى العالم في إثراء المعرفة وإتاحتها للناطقين باللغة العربية لتنويرهم في كل مكان.

هنداوي مؤسسة هنداوي نجيب محفوظ جائزة نوبل الحرافيش

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