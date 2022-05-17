تامر أمين: النيش وغرفة الأطفال إرهاق على العريس قبل الزواج

قال الإعلامي تامر أمين، إنه داعم لمبادرة اتحاد شباب برديس لتسهيل إجراءات الزواج على الشباب والفتيات.

وأضاف تامر أمين في برنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار": "ما هو هدف كل أب وأم من زواج بناتهم، هل الهدف هو الزواج بشكل اجتماعي مميز أم تعيش الفتاة حياة زوجية سعيدة".



وتابع تامر أمين: "في بعض حالات الزواج لازم النيش وغرفة الأطفال وكافة الاجهزة الكهربائية وبالتالي يكون هناك إرهاق وثقل على العريس.. ليه المغالاة وكل الطلبات دي؟".

واستطرد تامر أمين: "المغالاة في طلبات الزواج تؤدي إلى مشاكل كثيرة في الزواج وديون كثيرة على أهل العريس والعروسة".

وأردف تامر أمين: "يتم التركيز على طلبات الزواج فقط ولا يتم التركيز على جودة شريك الحياة والزوج أو الزوجة، وبعد الزواج قد يحدث طلاق".

