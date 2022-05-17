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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

هبه عبدالعزيز تنعى الكاتب الصحفى الكبير صلاح منتصر

الكاتبه الصحفيه والباحثة
الكاتبه الصحفيه والباحثة هبه عبدالعزيز

نعت الكاتبه الصحفيه والباحثة فى شؤون المرأة وقضايا المجتمع هبه عبدالعزيز الكاتب الصحفي الاستاذ صلاح منتصر.

وقالت عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك: “رحل عن عالمنا صاحب عمود مجرد رأى الذى لم يكن مجرد رأى بل كان وسيظل من أقدم وأشهر الأعمدة الصحفية فى مصر عموما وفى مؤسسة الأهرام تحديدا، رحم الله الأستاذ العزيز والكاتب الكبير أستاذنا صلاح منتصر".

واستكملت قائلة: "أن الكاتب والمبدع لا يموت".

وروت هبه عبدالعزيز جزء من حديث دار بينها وبين الاستاذ صلاح منتصر رحمه الله كان ولا يزال صاحب أثر إيجابي كبير فى حياتها العملية، معلقة بأنه يعكس فكرة أن الكبار فى كل مهنة سيظلوا هم الأصل والأساس، والقدوة سواء فى حضور أو حتى بعد موتهم.

كما دعت أبناء جيلها إلى السير على درب أباء المهنة قائلة: “وليتنا نتعلم نحن أيضا كيفية التوجية المهنى الصحيح وخاصة لمن هم فى بداية الطريق، والدعم الحقيقى بدون مجاملات”.

واختتمت: "فكل الرحمة والنور عليك والدعاء لك يا أستاذ صلاح بالمغفرة وأن يسكنك الله عز وجل فسيح جناته وينزل الصبر على أفراد أسرتك الكريمة. 

وطالبت الكاتبة الصحفية بـ إعادة إحياء تراث صلاح منتصر وذلك بالتشجيع على قراءة كتبه القيمة مثل:

  • الذين غيروا القرن العشرين.
  • حوار مع الشيخ الشعراوى عن الحكم والعدل.
  • رسالة إلى أى شاب.
  • الشعب يجلس على العرش وحكايات العرش.

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هبه عبدالعزيز صلاح منتصر الأهرام

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