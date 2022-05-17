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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أخبار الزمالك.. الفريق يواصل فقدان النقاط أمام طلائع الجيش.. أيمن يونس يطالب بدعم علاء وأوباما

صدى البلد

نشر موقع “صدى البلد” الإخباري، العديد من الأخبار الرياضية المهمة الخاصة بـ نادي الزمالك على مدار الساعات القليلة الماضية نعرضها لكم كالتالي:

الزمالك يواصل نزيف النقاط فى الدوري ويتلقي هزيمة قاسية من الطلائع بهدف

فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش على الزمالك بهدف نظيف ، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد القاهرة الدولي ، ليواصل الفريق الأبيض نزيف النقاط ،في إطار مباريات الجولة 19 من الدوري المصري الممتاز.

 

عبد الله محمد نجم زمالك 2003 يعود للقاهرة بعد إجراء جراحة الرباط الصليبي
 

وصل مساء اليوم الثلاثاء، إلى القاهرة اللاعب عبد الله محمد صانع ألعاب فريق الزمالك 2003، قادما من دولة الإمارات العربية المتحدة يرافقه محمد عبد الرحيم "ميشو" إداري الفريق الأول، بعد إجراء عملية الرباط الصليبي هناك بأحد المراكز الكبرى العالمية المتخصصة بمدينة دبي.

وقام عبد الله محمد بالخضوع لفحوصات أخيرة أمس الإثنين داخل المركز الطبي بمدينة دبي، تم الاطمئنان خلالها على سير العملية التي خضع لها، والبرنامج الطبي والتأهيلي الذي سيخضع له خلال الفترة المقبلة.

 

أيمن يونس يطالب جماهير الزمالك بدعم محمود علاء ويوسف أوباما

وجه أيمن يونس نجم الزمالك والمنتخب السابق رسالة لجماهير الفريق بشأن محمود علاء ويوسف أوباما نجمي الفريق.

 

وأكد أيمن يونس في تصريحات عبر قناة اون سبورت أن محمود علاء لاعب مميز للغاية ويمتلك إمكانيات رائعة وفي وقت ما كان أحد نجوم الزمالك والمنتخب.

 

 

الزمالك يهزم فاب الكاميروني ويصطدم بالأهلي في نهائي كأس الكؤوس الإفريقية لليد

تأهل الفريق الأول لكرة اليد رجال بنادي الزمالك إلى نهائي بطولة كأس الكؤوس الإفريقية المقامة بالنيجر بعدما تغلب على فاب الكاميروني 35-21 في مباراة نصف النهائي اليوم الثلاثاء.

ويلعب الزمالك في النهائي يوم الخميس المقبل مع غريمه التقليدي الأهلي على اللقب، حيث يحمل الزمالك 5 ألقاب بينما توج الأهلي بـ4 ألقاب.

يذكر أن الأهلي تغلب على الزمالك في كأس السوبر الإفريقي لليد هذا الشهر وتأهل لكأس العالم للأندية سوبر جلوب في السعودية.

 

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