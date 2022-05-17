محمد صلاح يطالب بتجميد لاعبي الزمالك بعد الخسارة من طلائع الجيش|فيديو

نجم الفريق السابق

طالب محمد صلاح نجم الزمالك السابق بتجميد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم الرافضين للتجديد.

قال صلاح في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "أطالب بتجميد اللاعبين الرافضين للتجديد مع الزمالك، الزمالك ناد كبير ولا يُمكنه الانتظار على لاعب لا يريد البقاء" .

وأضاف: "الزمالك ليس به حلول سوى أحمد سيد زيزو وكذلك إمام عاشور ولن ينجح الثنائي في قيادة الزمالك للفوز، لابد من المساعدة الجماعية" .

واختتم حديثه قائلا: "لاعبو الزمالك بلا رغبة أمام طلائع الجيش وهذا سبب الهزيمة تشعر بأن الفريق لن يحقق الفوز".