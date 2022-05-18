بـ3 طرق سريعة.. حضرى الليزي كيك

بخطوات سهلة وسريعة يمكنك تحضير الليزي كيك لأطفالك بدون خبز وفي دقائق معدودة إلىك طريقة عمل ب3 طرق سريعة أختاري الطريقة التي تفضلينهاتحضيره



طريقة عمل "ليزى كيك" للشيف نجلاء الرشابي



المقادير:

بسكويت

كاكاو خام

زبدة

حليب مكثف محلي

خطوات التحضير:

كسري البسكويت ثم ارفعي الزبدة على النار ثم ضيفي اللبن المكثف المحلى حتى زوبان الزبدة فقط ثم اخلطي كل المكونات ضيفي الكاكاو ،ثم ضيفي اللبن وقلبيهم جيدا ثم ادخليه الفرن على درجة حرارة 180 لمدة 10 دقائق او حتى تمام النضج ثم شكليه وقطعيه وقدميه باردا.



طريقة عمل ليزي كيك للشيف أميرة شنب



*المقادير:

لتر كريمة مخفوقة

باكيت بسكوت سادة مكسر بالايد

4 ملعقة كبيرة كاكاو خام

صوص شيكولاتة

شيكولاتة ملونة

*طريقة التحضير

* اخلطي الكاكاو الخام بالكريمة المخفوقة وقلبيهم جيدا ثم ضيفي البسكوت المكسر الى الكريمة وقلبيهم

* احضري قالب الانجليش كيك وبطنيه بالنايلون ثم ضعي فيه خليط البسكوت بالكريمة

* اغلقي النايلون وادخلي القالب الفريزر حتى تمام التماسك

* قدميه باردا وزينيه بصوص الشيكولاتة والشيكولاتة الملونة.

طريقة عمل ليزي كيك للشيف دعاء عاشور





المقادير:

7 ملاعق زبدة طرية ( 100 جم )

2 باكو بسكوت ماري...

علبة لبن مكثف محلي

5 ملاعق كبيرة كاكا وخام

الطريقة:

اخلطي الزبدة واللبن والكاكا جيدا في بولة كبيرة.

كسري البسكوت بيدك وقلبيه معهم بخفة.

افرديهم علي شكل مستطيل فوق ورقة شمع ولفيهم مستطيل ثم لفيها بالفويل ودخليها الفريزر ٤ ساعات.

طلعيها وغلفيها بجوز الهند او اللوز المطحون ثم قطعيها دوائر وقدميها.

وورق الشمع كي لا يلتصق الفويل بها.