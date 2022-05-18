عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بـ3 طرق سريعة.. حضرى الليزي كيك

ليزي كيك
ليزي كيك

بخطوات سهلة وسريعة يمكنك تحضير الليزي كيك لأطفالك بدون خبز وفي دقائق معدودة إلىك طريقة عمل  ب3 طرق سريعة أختاري الطريقة التي تفضلينهاتحضيره  


طريقة عمل "ليزى كيك" للشيف نجلاء الرشابي
 

المقادير:
بسكويت
كاكاو خام
زبدة
حليب مكثف محلي
خطوات التحضير:
كسري البسكويت ثم ارفعي الزبدة على النار ثم ضيفي اللبن المكثف المحلى حتى زوبان الزبدة فقط ثم اخلطي كل المكونات ضيفي الكاكاو ،ثم ضيفي اللبن وقلبيهم جيدا ثم ادخليه الفرن على درجة حرارة 180 لمدة 10 دقائق او حتى تمام النضج ثم شكليه وقطعيه وقدميه باردا.


طريقة عمل ليزي كيك للشيف أميرة شنب


*المقادير:
لتر كريمة مخفوقة
باكيت بسكوت سادة مكسر بالايد
4 ملعقة كبيرة كاكاو خام
صوص شيكولاتة
شيكولاتة ملونة
*طريقة التحضير
* اخلطي الكاكاو الخام بالكريمة المخفوقة وقلبيهم جيدا ثم ضيفي البسكوت المكسر الى الكريمة وقلبيهم
* احضري قالب الانجليش كيك وبطنيه بالنايلون ثم ضعي فيه خليط البسكوت بالكريمة
* اغلقي النايلون وادخلي القالب الفريزر حتى تمام التماسك
* قدميه باردا وزينيه بصوص الشيكولاتة والشيكولاتة الملونة.

 

طريقة عمل ليزي كيك للشيف دعاء عاشور

 

المقادير:
7 ملاعق زبدة طرية ( 100 جم )
2 باكو بسكوت ماري...
علبة لبن مكثف محلي
5 ملاعق كبيرة كاكا وخام
الطريقة:
اخلطي الزبدة واللبن والكاكا جيدا في بولة كبيرة.
كسري البسكوت بيدك وقلبيه معهم بخفة.
افرديهم علي شكل مستطيل فوق ورقة شمع ولفيهم مستطيل ثم لفيها بالفويل ودخليها الفريزر ٤ ساعات.
طلعيها وغلفيها بجوز الهند او اللوز المطحون ثم قطعيها دوائر وقدميها.
وورق الشمع كي لا يلتصق الفويل بها.

 

ليزى كيك طريقة عمل ليزى كيك شيف نجلاء الرشابي ليزي كيك للشيف أميرة شنب Food

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التلفيات تصل لـ مليون جنيه.. مساعد الإسكان يكشف تفاصيل تخريب ممشى أهل مصر

وزير التموين لـ صدى البلد: المواطن لو مسجلش رقم تليفونه مش هنستبعده

قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا.. زوجة موسيماني تستعد للإعلان عن مفاجأة مدوية

اعتبارا من الخميس.. البنك المركزي يكشف مصير سعر الفائدة

سعر الذهب اليوم 17- 5- 2022

الأرصاد: العواصف الترابية التي تشهدها الدول العربية لن تؤثر على مصر |فيديو

مرتضى منصور: الزمالك خسران من طلائع الجيش قبل ما يدخل المباراة أصلاً

رويترز: توقعات برفع المركزي المصري أسعار الفائدة

ترشيحاتنا

شبانة: الزمالك لن يتفاوض مع بن شرقي نهائياً.. وهذه أسباب الرفض|فيديو

حكم تأخير الصلاة بدون عذر.. الإفتاء تجيب

فرج عامر: الكاف لعن اليوم اللي اختار فيه ملعب نهائي أبطال أفريقيا

بعد حادثة مفجعة.. شاب أمريكي يعيش 3 سنوات بدون الجزء السفلي

محمد بسام: الزمالك يفاوضني بالوقت الحالي.. وأتواصل مع الحضري بشكل مستمر

CNN: كوريا الشمالية تعتزم إطلاق صاروخ عابر للقارات أثناء زيارة بايدن لسيول

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جوليان مور وأغاث روسيل وإيفا لونجوريا على السجادة الحمراء لحفل افتتاح كان

ريد كاربت مهرجان كان قبل لحظات من حفل افتتاح النسخة 75.. صور

أحمد السقا يقدم واجب العزاء فى خليفة بن زايد بسفارة الإمارات

أمريكا حاولت تفجير القمر بالنووي.. وحقيقة الصور المتداولة عن انشقاقه

فيديو

شقيقان ينهيان حياة شاب في وسط الشارع ويثيران الذعر بقويسنا |فيديوجراف

زوجتي تخجل منه.. يحيى الفخراني يطالب بحظر البوركيني

حرقت المطبخ على الهواء.. سيدة تصور جلسة طهي وتتسبب في كارثة

ما سر العلامة الحمراء على قبر طه حسين؟.. حفيدته تجيب.. فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالمعطى أحمد

العمل نقمة أم نعمة؟

د.هادي التونسي

البحر وأنا

أحمد آل علي

الدولة المصرية.. اقتصاد صامد ونهج واعٍ

عبدالمعطى أحمد

صلاح منتصر كما عرفته

المستشار أسـامة الصعيدي

الإرهاب والوجه القبيح للسوشيال ميديا

إلهام أبو الفتح

المستريح الذي أرهق الجميع

كريمة أبو العينين

الدين لمين ومفاتيح الجنة مع مين

د.هادي التونسي

كنز الوحدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ