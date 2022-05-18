دراسات في نقد النص الدرامي الهوية .. أحدث إصدارات هيئة الكتاب

أصدرت الهيئة المصرية العامة للكتاب ، برئاسة د.هيثم الحاج علي ، كتابا بعنوان "دراسات في نقد النص الدرامي الهوية - الفضاءات - التحولات" ، تأليف د.محمد عبد الله حسين.

عولمة ثقافية



يضم هذا الكتاب مجموعة من الدراسات في نقد النص الدرامي، تحاول الإجابة عن كثير من الأسئلة في ظل دعاوى العولمة الثقافية التي فرضت نفسها على الثقافة العربية بعد أحداث سبتمبر في الولايات المتحدة الأمريكية ،فكان السؤال هل يمكن عولمة الثقافة أم أن الهويات الثقافية لها خصوصيتها المائزة التي لا يمكن اختراقها وعولمتها وإخضاعها لثقافة واحدة مهيمنة ومسيطرة؟

بطولة التراجيدية



تحاول هذه الدراسات الإجابة عن هذا السؤال في قسمها الأول الهوية الذي تناول خصوصية البطولة التراجيدية عند المجتمع الشرقي ، ثم حدود العلاقة بين الأنا الشرق والآخر الغرب من خلال العلاقة الجدلية بينهما ومدى حدود هذه العلاقة وحتميتها دون هيمنة أو سيطرة.

وتناولت الدراسات في قسمها الثاني الفضاءات تصحيح بعض المفاهيم النقدية التي تتناول النص الدرامي والتي يخلط فيها كثير من النقاد والمهتمين بالدراما بين فضاء المسرح وفضاء الدراما.

تحولات النص الدرامي



أما القسم الثالث التحولات فقد تناول التحولات التي طرأت على النص الدرامي المصري تقليدا وتجريبا من خلال التطبيق على أعمال كتاب في الظل غير معروفين لكثير من الناس رغم منجزهم الإبداعي الذي لا تخطئه عين.



تأتي هذه الدراسات في ظل التنظير اللافت لكثير من النظريات والمصطلحات الدرامية والمسرحية دون تطبيق، فكانت هذه الدراسات بمثابة إثبات أو نفي صحة هذه النظريات من خلال التطبيق على الإبداع الدرامي العربي والمصري على وجه الخصوص.