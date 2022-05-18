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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

كل سنة وحضرتك طيب يازعيم.. أشرف عبدالباقي يهنئ عادل إمام بعيد ميلاده

عادل إمام وأشرف عبدالباقي
عادل إمام وأشرف عبدالباقي

حرص الفنان أشرف عبد الباقي ، علي تهنئة الزعيم عادل إمام بمناسبة عيد ميلاده، الـ 82، والذي حلّ أمس الثلاثاء 17 مايو.


ونشر أشرف عبد الباقي  صورة له برفقة الزعيم عادل إمام عبر حسابه الرسمي بموقع  الانستجرام وعلق قائلا : كل سنة وحضرتك طيب يا زعيم .
 

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واحتفل أمس، الزعيم عادل إمام، بعيد ميلاده الـ 82، إذ ولد في نفس اليوم عام 1940، بقرية شها مركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، وتخرج في كلية الزراعة بجامعة القاهرة، ثم انطلق إلى عالم الفن وصنع تاريخًا فنيًا كبيرًا.


مسيرة عادل إمام

حصل عادل إمام علي بكالوريوس كلية الزراعة من جامعة القاهرة وتزوج من هالة الشلقاني وانجب منها رامي إمام خريج الجامعة الأمريكية ويعمل في مجال الإخراج ثم سارة التي تزوجت من نجل المهندس نبيل مقبل ثم نجله الأصغر محمد خريج الجامعة الأمريكية وانخرط في المجال الفني ليبدأ مشواره منذ أن كان طفلا من خلال مشاركة والده والفنانة يسرا في فيلم كراكون في الشارع عام 1986.

 

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