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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بني سويف: نعتمد على الزراعة بنسبة 90% وهذا سر تميزنا في موسم القمح

وكيل مديرية التموين
وكيل مديرية التموين بمحافظة بني سويف

قال المهندس رمضان معوض، وكيل مديرية التموين بمحافظة بني سويف، إن سبب تميز محافظة بني سويف فى محصول القمح هي أنها محافظة زراعية وتعتمد إعتماد يقدر ب90% على الزراعة، مشيرا إلى أنه يوجد إهتمام من مديريتي التموين والزراعة بالمحاصيل الزراعية بالمحافظة، خاصة المحاصيل الإستراتيجية والقومية مثل القمح.

وأضاف “معوض” خلال لقاء خاص ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الاولي”، أنه يوجد 128 ألف فدان من المساحة المنزرعة، موضحا أن بمجرد دخول المزارع إلى الصومعة الخاصة بالمحافظة ، يوجد لجنة مشكلة من وزارة التموين والزراعة وسلامة الغذاء وأمين العهدة وفرز محصول القمح الخاص بالمزارع وإعطاؤه درجة معينة.

وتابع أنه بمجرد إستلام اللجنة للقمح تقوم بإعطاء الفلاح الدرجة المعينة الخاصة به وإعطاؤه المحضر بالإجراءات.

الفلاح محافظة بني سويف محافظة زراعية المساحة المنزرعة الصومعة

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