تلتهم معدلات التنمية.. تضامن النواب تحذر من الزيادة السكانية

قال الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، أن الانفجار السكاني، والزيادة السكانية تلتهم التنمية، مشيرإلى أن التعداد السكانى فى مصر ارتفع خلال العام الماضي بمعدلات كبيرة للغاية، مما يؤكد أن نسبة الوعي لازالت ضعيفة.



وأضاف: معدلات الزيادة السكانية تلتهم معدلات التنمية" داعيا جميع القوي السياسية بأن تسعى، وتعمل جاهدة علي وضع حلول للزيادة السكانية، مؤكدا أن مواجهة الزيادة السكانية هي مهمة جميع المواطنين وليست مهمة فصيلا بعينه، مضيفا: "هناك زيادة سكانية بلغت 22 مليونا خلال الفترة الماضية، رغم أن هناك معدلات اقتصادية كبيرة وتطوير فى البنية التحية".



جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التضامن برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي ، اليوم الأربعاء، لمناقشة الموازنة العامة للمجلس القومي للسكان للعام المالي 2022/2023 حيث يمثل إجمالي الموازنة العامة الجديدة للمجلس القومي للسكان بلغ 62 مليونا و416 الف.