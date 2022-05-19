أخبار التوك شو| أحمد موسى: السيسي استأصل الإخوان الإرهابيين من جسد الوطن.. والتموين: لن نحذف أي بطاقة تموينية لم تسجل رقم الهاتف

تناولت برامج التوك شو، أمس الأربعاء، عددا من الأخبار المهمة في مختلف القضايا نرصد أبرزها فى التقرير التالي:

أحمد موسى: السيسي استأصل الإخوان الإرهابيين من جسد الوطن

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، هو من استأصل الإخوان الإرهابيين من جسد الوطن، و وهو مخلص الوطن من جماعة الشر.



وزيرة الهجرة: إصدار قرار عام 2018 لإطلاق إجازات المصريين العاملين بالخارج .. فيديو

قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين في الخارج إنه في عام ٢٠١٨ كان هناك الكثير من المناشدات والاستغاثات من المصريين العاملين في الخارج المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.



متحدث الحكومة يكشف تفاصيل وأهداف قرار مدد إجازات العاملين بالخارج

قال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن قرار رئيس مجلس الوزراء بإطلاق مدد الإعارات والإجازات الخاصة بدون أجر للعمل بالخارج،

الأرصاد: انخفاض الحرارة في المساء إلى 10 درجات كلام غير صحيح

ردت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، على يتردد بشأن وصول درجات الحرارة فى المساء لـ 10 درجات.



الطماطم بـ10 جنيهات.. شعبة الخضراوات: انخفاض كبير بالأسعار ..فيديو

قال حاتم نجيب، نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة باتحاد الغرف، إن أسعار الطماطم يتم توفيرها في الأسواق حاليا من 8 جنيهات لـ10 للكيلو.



تاج الدين: لم يتم الاتفاق على جعل التطعيم بلقاح كورونا موسميًا |فيديو

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس لشؤون الصحة و الوقاية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، ناقش اليوم موضوع توفير اللقاحات، وتطعيم المواطنين، بشأن فيروس كورونا.



الزراعة: مصر من أعلى دول العالم فى متوسط إنتاج القمح

قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الدولة تتخذ إجراءات استباقية، منها المشروع القومى للصوامع، التى تستوعب الأن 5.5 ملايين طن.



التموين: لن نحذف أي بطاقة تموينية لم تسجل رقم الهاتف.. فيديو

قال محمد سعد الله وكيل وزارة التموين بالإسكندرية إن وزير التموين الدكتور على المصيلحي صرح أمس بأنه لن يتم حذف أي بطاقة تموينية لم تسجل رقم الهاتف المحمول عليها.



رئيس بنك القاهرة: الاحتياطي النقدي آمن ويغطي 6 أشهر.. فيديو

قال طارق فايد، رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، إن البنك المركزي يستخدم أدواته بمرونة وبشكل غير تقليدي للحفاظ على مستويات الأسعار.