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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الأرصاد: انخفاض الحرارة في المساء إلى 10 درجات كلام غير صحيح

حالة الطقس
حالة الطقس

ردت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، على يتردد بشأن وصول درجات الحرارة فى المساء لـ 10 درجات.

وقالت منار غانم، خلال برنامج "نبض وطن" تقديم أسامة سابق، المذاع على قناة “الحدث اليوم”، مساء اليوم الأربعاء، إن :" هذا الكلام غير صحيح، والحقيقة أن درجة الحرارة فى فترة الليل ستسجل على القاهرة 17 درجة".

وأضافت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أن فصل الربيع من الفصول التى تعرف بفترة التقلبات الجوية الحادة والسريعة، متابعا أن البلاد فى اليوم الواحد تشهد ارتفاعا وانخفاضا.

وتابعت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد أمس واليوم ارتفاعا فى درجات الحرارة على أغلب المناطق، مشيرة إلى أن ذروة الارتفاع فى درجات الحرارة ستكون غدًا الخميس، والعظمى على القاهرة ستسجل 33 درجة، وهذا الارتفاع ستستمر حتى الجمعة.

وأكملت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أن يومي السبت والأحد، ستشهد البلاد انخفاضا فى درجات الحرارة، وستكون أقل من المعدلات الطبيعية، والعظمة على القاهرة ستصل لـ 27 درجة.

 

منار غانم الأرصاد الجوية درجات الحرارة اخبار التوك شو حالة الطقس

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