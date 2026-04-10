فواز عرب : إسرائيل تركز على لبنان لإعادة تشكيل مسار المواجهة بالمنطقة

قال العميد فواز عرب، رئيس مركز الفيحاء للدراسات الاستراتيجية، إن التصريحات الإسرائيلية الأخيرة التي تعتبر لبنان «جبهة القتال الرئيسية» تعكس توجهًا نحو تعميق العمليات العسكرية، موضحًا أن هذا التصعيد يأتي في سياق سياسي وعسكري متسارع يعيد تشكيل مسار المواجهة في المنطقة.

وأضاف العميد فواز عرب، رئيس مركز الفيحاء للدراسات الاستراتيجية، خلال مداخلة عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن ما يجري مرتبط بتداخلات إقليمية، مشيرًا إلى أن الحزب دخل المواجهة مساندًا لإيران، بينما جرى لاحقًا مسار تفاوضي إيراني أدى إلى تهدئة نسبية، ما جعل الحزب جزءًا من ورقة تفاوضية في سياق أوسع.

وأوضح العميد فواز عرب، رئيس مركز الفيحاء للدراسات الاستراتيجية، أن إسرائيل تتبع سياسة التوغل التدريجي داخل الأراضي اللبنانية بعمق يصل إلى عدة كيلومترات، لافتًا إلى وصول القوات الإسرائيلية إلى مناطق مثل تلال البياض وشمع في القطاع الساحلي، بالتوازي مع معارك عنيفة في بنت جبيل بالقطاع الأوسط.

وأشار إلى أن مدينة بنت جبيل تشهد اشتباكات ضارية باعتبارها رمزًا للمقاومة سياسيًا وتاريخيًا، موضحًا أنها تقع على مسافة قريبة من الحدود، ما يجعلها محورًا رئيسيًا في العمليات العسكرية الجارية.