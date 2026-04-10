مفاوضات على صفيح ساخن.. تحركات دولية لفتح قنوات مباشرة بين لبنان وإسرائيل لوقف النار

تشهد الساحة الإقليمية تحركات دبلوماسية متسارعة تمهيدًا لإطلاق مفاوضات مباشرة بين لبنان وإسرائيل، في خطوة وُصفت بأنها غير مسبوقة، وسط تأكيدات لبنانية بأن أي تقدم في هذا المسار يظل مرهونًا بوقف إطلاق النار أولًا.

مؤشرات إيجابية من الجانب اللبناني

وأوضح أحمد سنجاب، مراسل قناة القاهرة الإخبارية، أن هناك مؤشرات إيجابية من الجانب اللبناني تجاه المقترح المطروح، الذي يستهدف الوصول إلى اتفاق سلام محتمل إلى جانب حسم ملف ترسيم الحدود البرية بين الجانبين.

وكشف عن ترتيبات جارية لعقد اجتماع مرتقب في العاصمة الأمريكية واشنطن خلال الأسبوع المقبل، بمشاركة دبلوماسيين من لبنان وإسرائيل، إضافة إلى ممثلين عن الولايات المتحدة، على أن يشكل هذا اللقاء نقطة انطلاق لسلسلة من المفاوضات المباشرة.

الاتصالات السياسية المكثفة

وأشار سنجاب إلى أن الاتصالات السياسية المكثفة خلال الساعات الأخيرة ساهمت في تهدئة نسبية للأوضاع، حيث جرى تحييد العاصمة بيروت بشكل جزئي من الاستهدافات، رغم التحذيرات السابقة التي أطلقها الجيش الإسرائيلي لسكان الضاحية الجنوبية ومحيط منشآت حيوية.

التوازي بين التصعيد العسكري

وأوضح أن هذه التهدئة تأتي في أعقاب موجة من الغارات العنيفة التي طالت عدة مناطق، ما يعكس حالة من التوازي بين التصعيد العسكري من جهة، والتحركات السياسية والدبلوماسية من جهة أخرى.

