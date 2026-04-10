الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مفاوضات على صفيح ساخن.. تحركات دولية لفتح قنوات مباشرة بين لبنان وإسرائيل لوقف النار

محمد البدوي

تشهد الساحة الإقليمية تحركات دبلوماسية متسارعة تمهيدًا لإطلاق مفاوضات مباشرة بين لبنان وإسرائيل، في خطوة وُصفت بأنها غير مسبوقة، وسط تأكيدات لبنانية بأن أي تقدم في هذا المسار يظل مرهونًا بوقف إطلاق النار أولًا.

مؤشرات إيجابية من الجانب اللبناني

وأوضح أحمد سنجاب، مراسل قناة القاهرة الإخبارية، أن هناك مؤشرات إيجابية من الجانب اللبناني تجاه المقترح المطروح، الذي يستهدف الوصول إلى اتفاق سلام محتمل إلى جانب حسم ملف ترسيم الحدود البرية بين الجانبين.

وكشف عن ترتيبات جارية لعقد اجتماع مرتقب في العاصمة الأمريكية واشنطن خلال الأسبوع المقبل، بمشاركة دبلوماسيين من لبنان وإسرائيل، إضافة إلى ممثلين عن الولايات المتحدة، على أن يشكل هذا اللقاء نقطة انطلاق لسلسلة من المفاوضات المباشرة.

الاتصالات السياسية المكثفة

وأشار سنجاب إلى أن الاتصالات السياسية المكثفة خلال الساعات الأخيرة ساهمت في تهدئة نسبية للأوضاع، حيث جرى تحييد العاصمة بيروت بشكل جزئي من الاستهدافات، رغم التحذيرات السابقة التي أطلقها الجيش الإسرائيلي لسكان الضاحية الجنوبية ومحيط منشآت حيوية.

التوازي بين التصعيد العسكري

وأوضح أن هذه التهدئة تأتي في أعقاب موجة من الغارات العنيفة التي طالت عدة مناطق، ما يعكس حالة من التوازي بين التصعيد العسكري من جهة، والتحركات السياسية والدبلوماسية من جهة أخرى.

مشهد يهز القلوب.. فيديو اعتداء جماعي مروّع خارج مصر على سيدة يشعل الغضب

التوقيت الصيفي

توحيد الساعة.. مطالب برلمانية بإلغاء التوقيت الشتوي قبل تطبيق الصيفي

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 10 أبريل 2026.. اعرف عيار 21 وصل كام؟

التصالح

التصالح في مخالفات البناء.. الحكومة تعلن أخبار جديدة

الشاب الضحية

علاقة عاطفية كلمة السر.. كشف غموض مقـ.تل صاحب كافيه بمنشأة القناطر

محمد وزيري

9.5 مليون جنيه و800 ألف دولار.. تفاصيل جديدة في سرقة مدير أعمال هيفاء وهبي أموالها

صورة أرشيفية

الصين تتحرك دبلوماسيا في أزمة إيران وتمنح طهران مخرجا سياسيا

سعر الذهب

سعر أشهر عيار ذهب في الصاغة اليوم

شوربة العظام مفيدة أم ترند؟.. خبير تغذية يكشف الحقيقة الكاملة

حبيبة الملايين.. نيسان تودع سيارتها الشهيرة للأبد

قبل شم النسيم.. بيطري الشرقية يضبط 10 طن أسماك مملحة ومدخنة مجهولة المصدر بالشرقية

تزامناً مع الإحتفال بيوم اليتيم.. تضامن الشرقية توزع ملابس بالمجان على 150 طفل

"نقطة بمليون جنيه" تشعل السوشيال ميديا.. فرح في المنيا يتحول إلى ساحة جدل واسع بين الإعجاب والانتقاد

محمد وزيري

9.5 مليون جنيه و800 ألف دولار.. تفاصيل جديدة في سرقة مدير أعمال هيفاء وهبي أموالها

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: اليهود وهيكل سليمان

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: قراءة في التجربة الصينية بأرض الفيروز

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: حسن معاملة المواطن.. واجهة الدولة الحقيقية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أعمق الأسئلة لا أسرع الإجابات

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : نقطة الصفر وخارطة جديدة للمنطقة

المزيد