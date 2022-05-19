رئيس حزب المصريين الأحرار: هدفنا تطوير الشخصية المصرية بما يليق بالجمهورية الجديدة

قال الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، إن الأكاديمية الوطنية للتدريب دقيقة وحرفية فى أدائها، وخطابها المرسل إلينا جاء بمنتهى الدقة ، لافتاً إلى أن فلسفة حزب المصريين الأحرار، ويهمنا العنصر البشر لأنه شخصية هذا الوطن.

وأضاف "خليل" في مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء دي إم سي"، على فضائية “دى أم سى”، أن هدفنا تطوير الشخصية المصرية بما يليق بالجمهورية الجديدة.

وتابغ أن كافة المحاور تعمل على تطوير الشخصية المصرية بما يخدم المواطن المصري، وذلك من خلال 3 محاور وهم المحور الاجتماعي حيث شملت الرؤية الأطر العامة ودراسة المشاكل الاجتماعية وطرق حلها وكيفية تطوير الشخصية المصرية فى جميع محاورها .

وتابع، أن المحور الثاني هو المحور الاقتصادي، ووضع التحدى الحقيقى والمحاور التى يمكن أن تحسن الناتج المحلى وتقليل الأنفاق، والنهوض بالاقتصاد، والمحور الثالث هو المحور سياسي وكيفية خلق مناخ سياسي ووجود حياة سياسية جادة حقيقية، وكيفية وجود أحزاب سياسية حقيقة.