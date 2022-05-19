عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

طلاب مصر العائدون من أوكرانيا: اختبارات تحديد المستوى مبسطة

طلاب الجامعات
طلاب الجامعات

أعلنت أمانة مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، بالتعاون مع وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج، الانتهاء من إعداد قوائم الطلاب المصريين العائدين من أوكرانيا الذين تخلفوا عن أداء امتحان تحديد المُستوى السابق، والذين لم يقدموا أوراقهم من قبل، والطلاب الذين استكملوا أوراقهم الثبوتية، في تخصصات (الطب البشري وطب الأسنان والصيدلة والهندسة)، استعدادًا لإجراء امتحانات تحديد المُستوى لهم.

txt

التعليم العالي عن الاختبارات للعائدين من أوكرانيا: لابد من تسديد 2000 جنيه


يأتي ذلك في إطار التنسيق المُستمر بين الوزارتين، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن الطلاب المصريين الدارسين بالجامعات الأوكرانية، وإيجاد حلول لمساعدة الراغبين منهم في التحويل لاستكمال دراستهم في الجامعات المصرية، نظرًا للظروف الاستثنائية التي تمُر بها أوكرانيا حاليًا، وتنفيذًا للضوابط التي أعلنها مجلس الوزراء بإجراء اختبار مركزي لتحديد المستوى الدراسي الذي يلتحق به الطلاب، في تخصصات (الطب البشري وطب الأسنان والصيدلة والهندسة). 

قال الطالب م . ع احد طلاب كلية الطب العائدين من أوكرانيا، إنه كان قلقا في البداية من الاختبارات لكنه وجد نفسه امام اختبارات في متناول جميع طلاب تخصصه الأمر الذي لم يمثل صعوبة له، فقد استطاع أن ينجح في الاختبار ومن بعده توجه إلى الجامعة التي يرغب الالتحاق بها.

وأكدت ن . م طالبة بتخصص الصيدلة، أن ما يطمئن الطلاب بشأن الاختبارات انهم غير مجبرين على الدراسة في الجامعات المصرية حال الرسوب حيث تكون أمامهم فرصة لاستكمال دراستهم بجامعاتهم في أوكرانيا أونلاين حتى العودة مرة أخرى، الأمر الذي لا يمثل اي ضغط على الطلاب بل يجعلهم يخوضون الاختبار وهم يشعرون بالراحة لوجود العديد من الخيارات أمامهم. 

وتم إعلان أماكن ومواعيد امتحانات تحديد المستوى كالتالي: 

طلاب طب الأسنان، سيتم امتحانهم بكلية طب الأسنان جامعة عين شمس: يوم الثلاثاء الموافق 24/5/2022، في التاسعة صباحًا، بمدرجات الطلاب بالدور (الأرضي - الأول – الثاني)، وسيكـون دخـول الطـلاب مـن بـاب الكلية الرئيسي، وسيتـم تحديد المسار إلى مكان أداء الامتحانات بلوحات استرشادية.

- طلاب الصيدلة، سيتم امتحانهم بكلية الصيدلة جامعة القاهرة: يوم الثلاثاء الموافق 24/5/2022، في تمام الساعة الثانية ظهرًا، في مدرج منصور خليفة بالدور الثالث مبنى A، وسيكون دخول الطلاب من البوابة الرئيسية للكلية (شارع قصر العيني)، وسيتم استقبال الطلاب من البوابة، ومساعدتهم للتوجه إلى مقر اللجنة.

- طلاب الطب البشري، سيتم امتحانهم بكلية الطب جامعة القاهرة: يوم الأربعاء الموافق 25/5/2022، في تمام الساعة العاشرة صباحًا، وسيكون مقر لجنة الامتحان بقاعات الامتحانات (أعلى قاعة المؤتمرات بكلية الطب قصـر العيني)، وسيكون دخول الطلاب من البوابة الرئيسية لكلية طب قصر العيني، وسيتم توجيه الطلاب بواسطة أفراد الأمن لسهولة الوصول لمقر قاعات الامتحانات.

- طلاب الهندسة، سيتم امتحانهم بكلية الهندسة جامعة عين شمس: يوم الأربعاء الموافق 25/5/2022، في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرًا، وسيتم عقد الامتحانات لطلاب الهندسة المعمارية في صالة رسم قاعة 200 بمبنى عمارة بالكلية، على أن يكون دخول الطلاب من بوابة رقم 6، وسيتم تحديد مسارات للطلاب من البوابة حتى مقر اللجنة بلوحات إرشادية. 

جامعة القاهرة مجلس الجامعات الخاصة الجامعات الخاصة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء 18-5-2022

شكوك حول مشاركة مدافع الوداد أمام الأهلي في موقعة نهائي أفريقيا

الكلام ده عيب.. ميدو يفتح النار علي مرتضي منصور بسبب ستاد القاهرة

موهبة الأهلي مفاجأة قائمة إيهاب جلال في معسكر منتخب مصر المقبل

فرج عامر: الكاف لعن اليوم اللي اختار فيه ملعب نهائي أبطال أفريقيا

بشري سارة|13 ألف مشجع لنادي الأهلي امام الوداد المغربي فى نهائي أفريقيا

مرتضى منصور: الزمالك خسران من طلائع الجيش قبل ما يدخل المباراة أصلاً

ترتيب الدوري المصري بعد سقوط الأهلي في فخ التعادل أمام البنك

موضوعات متعلقة

التعليم العالي عن الاختبارات للعائدين من أوكرانيا: لابد من تسديد 2000 جنيه

للمصريين العائدين من أوكرانيا.. التعليم العالي: تعليمات مهمة يجب اتباعها .. والطلاب: الاختبارات مبسطة

ننشر تفاصيل اجتماع المجلس الأعلى لشئون التعليم والطلاب بحضور عبد الغفار ولطيف

بعد فتح الباب.. كيفية التقديم وآخر موعد لجوائز اليونسكو لمحو الأمية 2022

أكاديمية البحث العلمي تعلن أسماء الفائزين في الموسم الثاني لمسابقة الصور العلمية

موز باللبن.. القومي للبحوث ينصح الطلاب بتناول بعض المشروبات خلال فترة الامتحانات

أكاديمية البحث العلمي تمد فترة التقدم بمقترحات بحثية للتكيف مع التغيرات المناخية

التعليم العالي: فتح باب التقدم لجوائز اليونسكو لمحو الأمية لعام 2022

ترشيحاتنا

عودة حسن شاكوش للغناء.. نقابة الموسيقيين تكشف صحة الأخبار المتداولة

مبروك عطية: كل من وضع أمواله عند المستريحين آثم مجرم

عامل بمقهى.. كشف ملابسات منشور على الفيس بوك باختطاف طفل بالقاهرة

بن مبارك: ندعو لدعم اليمن في مواجهة أسعار الغذاء

أخبار الرياضة| آينتراخت فرانكفورت يتوج بالدوري الأوروبي.. وشكوك حول مشاركة مدافع الوداد أمام الأهلي

بعد الزيادات.. تعرف على أرخص 5 سيارات في مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رئيس الأركان يشهد إجراءات تفتيش الحرب لإحدى وحدات قوات الصاعقة.. صور

جلسات تصوير للجان تحكيم مهرجان كان وأبطال فيلم الافتتاح Final Cut

رعب جماهير ليفربول من غياب صلاح.. هل يستعيد لياقته قبل مباراة ريال مدريد؟

اعتذار وبكاء.. هل تفلح محاولات حسن شاكوش في إقناع هاني شاكر بالعودة للغناء؟

فيديو

الشئون المعنوية والشباب والرياضة تطلقان مبادرة "أخلاقنا" لحماية المرأة

ناسا تثبت صدق معجزة انشقاق القمر.. تفاصيل

رئيس شعبة القاهرة: أنصح بشراء المشغولات والسعر سيرتفع ..فيديو

صناعات تحويلة.. الحكومة تفتح باب الاستثمار على مصراعيه أمام القطاع الخاص..فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

الزعيم

غادة جابر

مصر السلام

جاسم مرزوق بودي

تعميم النموذج اللبناني

احمد النومى

جاموسة في النيل

نهال علام

الحوار الوطني

عبدالمعطى أحمد

العمل نقمة أم نعمة؟

د.هادي التونسي

البحر وأنا

أحمد آل علي

الدولة المصرية.. اقتصاد صامد ونهج واعٍ

اﻟﻤﺰﻳﺪ