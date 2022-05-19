طلاب مصر العائدون من أوكرانيا: اختبارات تحديد المستوى مبسطة

أعلنت أمانة مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، بالتعاون مع وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج، الانتهاء من إعداد قوائم الطلاب المصريين العائدين من أوكرانيا الذين تخلفوا عن أداء امتحان تحديد المُستوى السابق، والذين لم يقدموا أوراقهم من قبل، والطلاب الذين استكملوا أوراقهم الثبوتية، في تخصصات (الطب البشري وطب الأسنان والصيدلة والهندسة)، استعدادًا لإجراء امتحانات تحديد المُستوى لهم.



يأتي ذلك في إطار التنسيق المُستمر بين الوزارتين، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن الطلاب المصريين الدارسين بالجامعات الأوكرانية، وإيجاد حلول لمساعدة الراغبين منهم في التحويل لاستكمال دراستهم في الجامعات المصرية، نظرًا للظروف الاستثنائية التي تمُر بها أوكرانيا حاليًا، وتنفيذًا للضوابط التي أعلنها مجلس الوزراء بإجراء اختبار مركزي لتحديد المستوى الدراسي الذي يلتحق به الطلاب، في تخصصات (الطب البشري وطب الأسنان والصيدلة والهندسة).

قال الطالب م . ع احد طلاب كلية الطب العائدين من أوكرانيا، إنه كان قلقا في البداية من الاختبارات لكنه وجد نفسه امام اختبارات في متناول جميع طلاب تخصصه الأمر الذي لم يمثل صعوبة له، فقد استطاع أن ينجح في الاختبار ومن بعده توجه إلى الجامعة التي يرغب الالتحاق بها.

وأكدت ن . م طالبة بتخصص الصيدلة، أن ما يطمئن الطلاب بشأن الاختبارات انهم غير مجبرين على الدراسة في الجامعات المصرية حال الرسوب حيث تكون أمامهم فرصة لاستكمال دراستهم بجامعاتهم في أوكرانيا أونلاين حتى العودة مرة أخرى، الأمر الذي لا يمثل اي ضغط على الطلاب بل يجعلهم يخوضون الاختبار وهم يشعرون بالراحة لوجود العديد من الخيارات أمامهم.

وتم إعلان أماكن ومواعيد امتحانات تحديد المستوى كالتالي:

طلاب طب الأسنان، سيتم امتحانهم بكلية طب الأسنان جامعة عين شمس: يوم الثلاثاء الموافق 24/5/2022، في التاسعة صباحًا، بمدرجات الطلاب بالدور (الأرضي - الأول – الثاني)، وسيكـون دخـول الطـلاب مـن بـاب الكلية الرئيسي، وسيتـم تحديد المسار إلى مكان أداء الامتحانات بلوحات استرشادية.

- طلاب الصيدلة، سيتم امتحانهم بكلية الصيدلة جامعة القاهرة: يوم الثلاثاء الموافق 24/5/2022، في تمام الساعة الثانية ظهرًا، في مدرج منصور خليفة بالدور الثالث مبنى A، وسيكون دخول الطلاب من البوابة الرئيسية للكلية (شارع قصر العيني)، وسيتم استقبال الطلاب من البوابة، ومساعدتهم للتوجه إلى مقر اللجنة.

- طلاب الطب البشري، سيتم امتحانهم بكلية الطب جامعة القاهرة: يوم الأربعاء الموافق 25/5/2022، في تمام الساعة العاشرة صباحًا، وسيكون مقر لجنة الامتحان بقاعات الامتحانات (أعلى قاعة المؤتمرات بكلية الطب قصـر العيني)، وسيكون دخول الطلاب من البوابة الرئيسية لكلية طب قصر العيني، وسيتم توجيه الطلاب بواسطة أفراد الأمن لسهولة الوصول لمقر قاعات الامتحانات.

- طلاب الهندسة، سيتم امتحانهم بكلية الهندسة جامعة عين شمس: يوم الأربعاء الموافق 25/5/2022، في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرًا، وسيتم عقد الامتحانات لطلاب الهندسة المعمارية في صالة رسم قاعة 200 بمبنى عمارة بالكلية، على أن يكون دخول الطلاب من بوابة رقم 6، وسيتم تحديد مسارات للطلاب من البوابة حتى مقر اللجنة بلوحات إرشادية.