محمود الزنفلي: هدف البنك الأهلي التواجد في المربع الذهبي بالدوري



قال محمود الزنفلي، حارس مرمي فريق البنك الأهلي إن التعادل الذي حققه فريقه اليوم أمام الأهلي في الدوري الممتاز، مهم في مشوار الفريق نحو تحقيق مركز متقدم في بطولة الدوري.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن فريق البنك الأهلي لديه هدف وطموح هذا الموسم، هو التواجد في المربع الذهبي لبطولة الدوري.



وأشار، إلي أن خالد جلال المدير الفني للفريق نجح في تهيئة لاعبي البنك الأهلي لمباراة الأمس، ووضع خطه متميزة لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الأهلي وهو ما حدث.

وأشاد، بلاعبي فريق البنك الأهلي وبالأخص مدافعي الفريق الذين نجحوا في وقف خطورة مهجامي الأهلي.

وتعادل البنك الأهلي مع نظيره الاهلي 0-0 في اللقاء الذي جمع بينهما مساء أمس ضمن منافسات الدوري المصري

https://www.youtube.com/watch?v=xFCrLVT_D2I

