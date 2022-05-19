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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

هاني حتحوت عن مباراة الأهلي والبنك: الأحمر تأثر بغياب معلول والسولية.. فيديو

الأهلي
الأهلي


علق الإعلامي هاني حتحوت، على نتيجة مباراة الأهلي والبنك الأهلي والتي انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف في المباراة التي جمعت بينهما مساء الأربعاء على ستاد عثمان أحمد عثمان.


وقال خلال تقديم برنامج «الماتش»، المذاع على قناة صدى البلد، أن المباراة عادلة للفريقين، في ظل تراجع مستوي بعض لاعبي الأهلي في مباراة البنك الأهلي.


وأشار حتحوت، إلي أن النادي الأهلي تأثر بغياب ديانج وعلى معلول والسولية، خلال مباراة البنك الأهلي وظهر ذلك في مباراة أمس.


وتابع، أن خروج محمد شريف من مباراة البنك الأهلي، أثر على الأهلي وتراجع مستوي الفريقي بعد خروجه،مؤكداً أن الأهلي مع موسيماني في الدوري شكل غير الفريق في بطولة دوري أبطال إفريقيا.


وواصل، أن فريقي فيوتشر وفاركو وبيراميدز لم يستغلوا فرصة تراجع نتائج فريقي الأهلي والزمالك في بطولة الدوري، قائلاً« كان لديهم فرصة الوصل لقمة الدوري ولكن لم يتشغلونها».


وأكد، أن نتيجة اليوم ستؤثر على الأهلي في ظل مشواره نحو اللقب، مؤكدا أن الأمور لا تبدو جيدة على مستوى المستقبل الفريق في الدوري.

 

النادي الأهلي الزمالك موسيمانى الأهلى قناة صدي البلد محمد شريف هاني حتحوت

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