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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الغذاء والدواء الأمريكية تمنح إذن الاستخدام الطارئ لفايزر المعززة لـ5 - 11 عاما

أرشيفية
أرشيفية

قال الدكتور أحمد سالمان أستاذ علم المناعة وتطوير اللقاحات بجامعة أكسفورد إن التطعيم ضد فيروس كورونا أثبت أمانه سواء للاطفال أو كبار السن وذلك بعد سنتين من التجارب السريرية للقاحات.

وأضاف "سالمان" خلال مداخلة عبر زووم في برنامج "من مصر" المذاع علي قناة "سي بي سي" الفضائية، أن الأمان والفاعلية للقاحات فيروس كورونا شيئان مفروغ منهما كما يرى الجميع علي أرض الواقع.

وتابع أستاذ علم المناعة وتطوير اللقاحات بجامعة أكسفورد أن هيئة الغذاء والدواء الأمريكية تمنح أذن الاستخدام الطارئ بجرعة فايزر المعززة للأطفال بين ٥ - ١١ عاما.

وأوضح الدكتور أحمد سالمان أن تطعيم الاطفال ضد فيروس كورونا شئ مهم وليس له آثار جانبية ولا بد منه.

https://youtu.be/rw7iRUKB91Y

فيروس كورونا الاطفال التجارب السريرية هيئة الغذاء والدواء الاستخدام الطارئ تطعيم الاطفال

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