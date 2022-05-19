سوليفان: فنلندا والسويد ستعززان أمن الناتو

أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، أمس الأربعاء، أن بلاده لن تقبل الاعتداء على فنلندا والسويد خلال عملية انضمامهما إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وذلك بعدما أيد الرئيس جو بايدن ترشيح البلدين للانضمام للحلف.

وقال سوليفان خلال مؤتمر صحفي إن هناك إجماعا من الفريق الأمني الأمريكي على دعم انضمام السويد وفنلندا للحلف، مشيرًا إلى أن واشنطن تأخذ بالاعتبار التحفظ التركي على انضمام الدولتين وأن فنلندا والسويد ستعززان أمن الناتو.

وأضاف أن الولايات المتحدة واثقة من أن تركيا ستوافق على انضمامهما.

أتت تلك التصريحات بعد أن تقدمت رسميا كل من فنلندا والسويد في وقت سابق الأربعاء، بطلب الانضمام إلى الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرج.

ومن المتوقع أن يوسّع انضمام فنلندا الحدود المشتركة بين الناتو والأراضي الروسية من حوالي 440 ميلاً (708 كلم) إلى أكثر من 1200 (1931 كلم).

وتأتي تلك الخطوة التي تعمقت في كل من فنلندا والسويد جراء الدخول الروسي إلى أوكرانيا، بالتزامن مع ارتفاع التأييد الشعبي لها في البلدين خلال الأشهر الماضية.