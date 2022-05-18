أمريكا تبحث مع السويد وفنلندا احتياجاتهما الأمنية لردع روسيا

قال مسؤول دفاعي أمريكي كبير، إن مسؤولي البنتاجون تجري مناقشات مع السويد وفنلندا حول احتياجاتهم الأمنية لردع روسيا بينما يتجه كلاهما نحو عضوية الناتو.

وقال المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إن وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، التقى بوزير الدفاع السويدي، بيتر هولتكفيست، اليوم الأربعاء، وتحدث عن الفترة المؤقتة بين تقديم طلب الناتو رسميًا والموافقة عليه.

كانت هناك مخاوف بشأن التهديدات من روسيا خلال تلك الفترة، حيث لن يتم تغطية السويد وفنلندا رسميًا بموجب المادة 5 من الناتو التي تنص على أن الهجوم على عضو واحد هو هجوم ضد الجميع ويدعو إلى الدفاع الجماعي.

وفي وقت سابق من اليوم، قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، لوزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إن أنقرة لديها “مخاوف أمنية مشروعة” بشأن انضمام فنلندا والسويد إلى حلف الناتو.

وقال جاويش أوغلو: “لقد دعمت تركيا سياسة الباب المفتوح لحلف شمال الأطلسي حتى قبل هذه الحرب، ولكن فيما يتعلق بهؤلاء المرشحين المحتملين، لدينا أيضًا مخاوف أمنية مشروعة من أنهم كانوا يدعمون المنظمات الإرهابية، وهناك أيضًا قيود على تصدير المنتجات الدفاعية”.

وأضاف: “ما أحاول قوله هو أننا نتفهم مخاوفهم الأمنية، لكن مخاوف تركيا الأمنية يجب أن تلبي أيضا”.

واتفق الاثنان على الاستمرار في “تجاوز الخلافات من خلال الحوار والدبلوماسية”.