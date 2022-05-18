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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الرئيس الأمريكي: ندعم بقوة انضمام السويد وفنلندا لـ حلف الناتو

الرئيس الأمريكي جو
الرئيس الأمريكي جو بايدن

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم "الأربعاء"، دعم بلاده بقوة لطلبي السويد وفنلندا للحصول على عضوية حلف شمال الأطلسي "الناتو".

وقال الرئيس الأمريكي: "انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو سيعزز استراتيجية الحلف الدفاعية"، مضيفا "سنعمل مع فنلندا والسويد لمواجهة أي تهديدات لأمننا".

وتابع بايدن: "حلف الناتو هو الضامن لأمن مليار شخص في أوروبا وأمريكا الشمالية".

وذكر بايدن: "انضمام فنلندا والسويد الى حلف النيتو سيعزز تعاوننا الدفاعي ويعود بالنفع على التحالف عبر الاطلسي بأكمله".

من جانبه أكد وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، اليوم الأربعاء، على دعم الولايات المتحدة بشدة لطلب انضمام السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو".

كانت وزارة الخارجية الأمريكية أكدت أن هناك إجماعا من دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) على انضمام السويد وفنلندا.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، إن وزير الخارجية أنتوني بلينكن لديه قناعة بأن هناك إجماعا على انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو عقب محادثات أجراها في (برلين) مع عدد من الوزراء.

وأشار المتحدث باسم الخارجية الأمريكية إلى أن وزير الخارجية الأمريكي سيجتمع مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو في (نيويورك) لبحث انضمام فنلندا والسويد إلى دول حلف شمال الأطلسي.

وزير الدفاع الامريكي الرئيس الأمريكي الولايات المتحدة حلف شمال الأطلسي جو بايدن

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