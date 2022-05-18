عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كرواتيا تعارض انضمام فنلندا والسويد إلى حلف الناتو

كرواتيا
كرواتيا

يعتزم الرئيس الكرواتي، زوران ميلانوفيتش، إرسال رسالة تحتوي على تعليمات إلى سفير الجمهورية لدى الناتو، ماريو نوبيلو، للتصويت ضد انضمام فنلندا والسويد إلى الحلف حتى يتم تغيير التشريع الانتخابي في البوسنة والهرسك.

وحسب وكالة “ريا نوفوستي” الروسية، قال ميلانوفيتش: "لقد ذكرت بالفعل أن الكروات في البوسنة أكثر أهمية بالنسبة لي من الحدود الروسية الفنلندية بأكملها".

واستشهد ميلانوفيتش بتركيا كمثال، والتي في رأيه "تعرف كيف تدافع عن مصالحها الوطنية". 

وأضاف أن مصالح أوكرانيا ليست مشكلة حادة بالنسبة إلى زغرب.

أوكرانيا: انتصرنا في حرب المعلومات على روسيا

جنرال أمريكي ينشر لقطات من لعبة وينسبها لنجاحات الجيش الأوكراني ضد روسيا

وأشار إلى أن رفض كرواتيا التصديق على الاتفاقية من شأنه أن يلفت انتباه المجتمع الدولي إلى المصالح الكرواتية في البوسنة والهرسك، قائلا إن هذا هو السبيل الوحيد لحل مشكلة حقوق الكروات في ذلك البلد. 

كما وصف وزير الخارجية الكرواتي، جوردان جريش رادمان، خطة ميلانوفيتش بأنها "ابتزاز" و "طريقة غير أوروبية لحل المشكلة".

تركيا الناتو أوكرانيا كرواتيا فنلندا السويد روسيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء 18-5-2022

الكلام ده عيب.. ميدو يفتح النار علي مرتضي منصور بسبب ستاد القاهرة

موهبة الأهلي مفاجأة قائمة إيهاب جلال في معسكر منتخب مصر المقبل

فرج عامر: الكاف لعن اليوم اللي اختار فيه ملعب نهائي أبطال أفريقيا

بشري سارة|13 ألف مشجع لنادي الأهلي امام الوداد المغربي فى نهائي أفريقيا

مرتضى منصور: الزمالك خسران من طلائع الجيش قبل ما يدخل المباراة أصلاً

توقعات برفع سعر الفائدة في اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي غدا

سعر الذهب اليوم 17- 5- 2022

موضوعات متعلقة

ردا على الحظر الأوروبي.. روسيا توجه إمدادات النفط والغاز إلى الشرق

سنحقق أهداف العملية العسكرية.. روسيا تتهم أمريكا بعرقلة مفوضات السلام مع أوكرانيا

المفوضية الأوروبية تحذر من فتح حسابات بالروبل الروسي

روسيا: أمريكا وبريطانيا تسيطران على أوكرانيا.. والمفاوضات مع كييف توقفت تمامًا

وول ستريت: جوتيريش يتفاوض لإبرام صفقة مع روسيا وأوكرانيا لصالح الأسواق العالمية

الاتحاد الأوروبي يفشل في الاتفاق على الحزمة السادسة من العقوبات ضد روسيا

أزمة اقتصادية عميقة.. الاتحاد الأوروبي يخفض توقعاته لمعدلات النمو بسبب عقوبات روسيا

مجلس الشيوخ الأمريكي يؤجل حزمة مساعدات ضخمة لأوكرانيا

ترشيحاتنا

مليونيرة بريطانية تُسحل وتُسرق على يد طليقها المدمن|فيديو

وزيرة الهجرة: إصدار قرار عام 2018 لإطلاق إجازات المصريين العاملين بالخارج .. فيديو

قبل إعلان قائمة مباراتي غينيا وأثيوبيا.. إيهاب جلال يحضر مباراة الأهلي والبنك

بعد ظهوره .. الصحة العالمية تحذر من تحول جدري القرود لوباء

بيع شركات مصرية| أحمد موسى: مداخلة وزير النقل أخرست أصوات الغربان السوداء

الوزراء عن طرح جزء من أسهم القابضة للموانئ بالبورصة: ستظل مصرية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رئيس الأركان يشهد إجراءات تفتيش الحرب لإحدى وحدات قوات الصاعقة.. صور

جلسات تصوير للجان تحكيم مهرجان كان وأبطال فيلم الافتتاح Final Cut

رعب جماهير ليفربول من غياب صلاح.. هل يستعيد لياقته قبل مباراة ريال مدريد؟

اعتذار وبكاء.. هل تفلح محاولات حسن شاكوش في إقناع هاني شاكر بالعودة للغناء؟

فيديو

ناسا تثبت صدق معجزة انشقاق القمر.. تفاصيل

رئيس شعبة القاهرة: أنصح بشراء المشغولات والسعر سيرتفع ..فيديو

صناعات تحويلة.. الحكومة تفتح باب الاستثمار على مصراعيه أمام القطاع الخاص..فيديو جراف

أنا حفيد الفراعنة .. هاشتاج جديد يتصدر تويتر.. ما القصة؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد النومى

جاموسة في النيل

نهال علام

الحوار الوطني

عبدالمعطى أحمد

العمل نقمة أم نعمة؟

د.هادي التونسي

البحر وأنا

أحمد آل علي

الدولة المصرية.. اقتصاد صامد ونهج واعٍ

عبدالمعطى أحمد

صلاح منتصر كما عرفته

المستشار أسـامة الصعيدي

الإرهاب والوجه القبيح للسوشيال ميديا

إلهام أبو الفتح

المستريح الذي أرهق الجميع

اﻟﻤﺰﻳﺪ