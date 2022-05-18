كرواتيا تعارض انضمام فنلندا والسويد إلى حلف الناتو

يعتزم الرئيس الكرواتي، زوران ميلانوفيتش، إرسال رسالة تحتوي على تعليمات إلى سفير الجمهورية لدى الناتو، ماريو نوبيلو، للتصويت ضد انضمام فنلندا والسويد إلى الحلف حتى يتم تغيير التشريع الانتخابي في البوسنة والهرسك.

وحسب وكالة “ريا نوفوستي” الروسية، قال ميلانوفيتش: "لقد ذكرت بالفعل أن الكروات في البوسنة أكثر أهمية بالنسبة لي من الحدود الروسية الفنلندية بأكملها".

واستشهد ميلانوفيتش بتركيا كمثال، والتي في رأيه "تعرف كيف تدافع عن مصالحها الوطنية".

وأضاف أن مصالح أوكرانيا ليست مشكلة حادة بالنسبة إلى زغرب.

وأشار إلى أن رفض كرواتيا التصديق على الاتفاقية من شأنه أن يلفت انتباه المجتمع الدولي إلى المصالح الكرواتية في البوسنة والهرسك، قائلا إن هذا هو السبيل الوحيد لحل مشكلة حقوق الكروات في ذلك البلد.

كما وصف وزير الخارجية الكرواتي، جوردان جريش رادمان، خطة ميلانوفيتش بأنها "ابتزاز" و "طريقة غير أوروبية لحل المشكلة".