لضعف أعراضه مقارنة بدلتا.. أستاذ فيروسات: أوميكرون هدية ربانية للعالم كله.. فيديو

قال الدكتور أيمن الشبينى، أستاذ علم الفيروسات بجامعة زويل، إن الحالة الوبائية فى مصر انخفضت بشكل كبير جداَ، لافتاً إلى أن المتحور أوميكرون هدية ربانية للعالم كله، وذلك لأن الأعراض الناتجة عنه ضعيفة جداً مقارنة بدلتا وخلافه.

وأضاف “الشبينى”، في مداخلة هاتفية ببرنامج “8 الصبح” المذاع على فضائية “دى أم سى”، أن انتشار المتحور أوميكرون انخفض، وبناءً عليه انخفضت أعداد الإصابات والوفيات بشكل كبير جداً.

وأشار أستاذ علم الفيروسات بجامعة زويل، إلى أن السيناريو الأسوأ هو ظهور متحور آخر أشد سراشة من أوميكرون، وهذا كان محصورا ولم ينتشر، إلى جانب أن التحورات الأخرى كان تأثيرها طفيفا وانتشرت فى بعض الدول حولنا فقط.

وأوضح أستاذ علم الفيروسات بجامعة زويل، أن الوضع الحالى بداية النهاية لكورونا على مستوى العالم، لافتاً إلى أن انتشار أى وباء عالمياً يحث الدول على إقامة منظومة صحية متكاملة تشمل عوامل كثيرة جداً، والتطور لا بد ألا ينتهى بحصار كورونا لكن بمواكبة تلك الوبائيات بتجهيزات طبية مسبقة.