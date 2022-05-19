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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تغير لون جلده ولا يتحرك.. تدهور الحالة الصحية لـ عمر البشير

تغير لون جلده ولا
تغير لون جلده ولا يتحرك.. الحالة الصحية لـ عمر البشير خطيرة

تسلم قاضي محكمة قتل المتظاهرين، زهير بابكر، تقريراً طبياً عن الحالة الصحية للرئيس السوداني السابق، عمر حسن أحمد البشير.

وذكر التقرير أن البشير يعاني حالة صحية خطيرة، وتغير لون جلده، ولا يمكنه التحرك، ويعاني من ضغط عال في الدم، وتورم في الرجلين.

ويأتي التقرير في أعقاب خطاب من المحكمة للمستشفى لمعرفة ما إذا كان بإمكان المتهم البشير المثول أمامها في جلسات محاكمته مع نائبه السابق علي عثمان والقياديين بالنظام السابق، د. الفاتح عز الدين، وأحمد هارون، بتهمة قتل المتظاهرين إبان ثورة ديسمبر.

من ناحيتها اعترضت هيئة الاتهام على التقرير الطبي وطالبت بأن يحيلوا المتهم إلى القمسيون الطبي لتقرير حالته الصحية، لأنها هي الجهة الوحيدة التي يمكن أن تحدد حالته الحقيقية، بالإضافة إلى أن من أعد التقرير هو الطبيب الخاص بالمخلوع من قبل سقوط النظام.

وتقدمت هيئة الاتهام بطلب لرئيس القضاء بتنحية القاضي، بعد أن اتهمته بعدم الحياد لزيارته للبشير دون علم هيئة الاتهام.

وفي جلسة المحكمة أمس عرض (فلاش) عبارة عن لقاء مع المتهم علي عثمان محمد طه في قناة (سودانية 24) تحدث من خلاله حول كتائب الظل.



وتم اكتشاف تلف (سي دي) آخر يحوي أقوال بقية المتهمين، وذلك أثناء مشاهدته أمام المحكمة. وبحسب الاتهام الذي أفاد بأنه قد سلم (سي دي) للمحكمة، وهي تعمل وأثناء عرضها اتضح أنها قد أتلفت، وحددت المحكمة جلسة القادمة بعد معالجة (سي دي).

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