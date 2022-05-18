تصفيات أمم أفريقيا 2023.. مدرب موريتانيا يستدعي 25 لاعبًا لمواجهة السودان والجابون

أعلن المدير الفني للمنتخب الموريتاني لكرة القدم المدرب أمير عبدو قائمة المنتخب لمواجهتي منتخبي السودان والجابون، ضمن تصيفات أمم إفريقيا 2023.

وذكر اتحاد الكرة الموريتاني، في بيان له، أن القائمة التي تضم خمسة وعشرين لاعبا سيدخلون في معسكر تدريبي الأربعاء المقبل شملت ثلاثة حراس مرمى هم الحراس أبوبكر ديوب وأمباكى انجاي واوبوبكر انياس، وثمانية مدافعين هم شقران امحيميد وابراهيما كيتا والحسن أحويبيب ويالي دلاهي وعبد الله عثمان ولامين با وعالي اعبيد والحسيت عبد الرحمن.

كما استدعى المدرب سبعة لاعبين في خط الوسط هم ارباهيم كوليبالي وغيسوما فوفانا ومحسن بده وعبد الله محمود والحاج با وسيدي احمد محمد العبد ومحمد اسويدي، بالإضافة إلى سبعة مهاجمين هم المامي تتاه وداؤود كمرا وباب ايتو با واوبكر كمرا وحمي الطنجي وعمار كمرا وادريس اتيام.

ويواجه المنتخب الموريتاني نظيره السوداني في الرابع من يونيو المقبل، ويلاقي الجابون في الثامن من ذات الشهر، وذلك في إطار تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023