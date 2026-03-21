رئيس الأركان الإسرائيلي: ضرباتنا لإيران تتحول لإنجاز استراتيجي شامل يهز نظام طهران عسكريًا واقتصاديًا

أفاد رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي إيال زمير بأن الحرب ضد إيران بدأت تظهر نتائج تتجاوز الأبعاد التكتيكية، لتتحول إلى إنجاز استراتيجي واسع النطاق ينعكس على المستويات العسكرية والاقتصادية والحكومية داخل إيران.

وأوضح زمير، في تصريحات أدلى بها مساء اليوم، أن الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية والقدرات الإيرانية خلال الأسابيع الماضية لم تعد آثارًا محدودة، بل بدأت تتراكم بشكل يؤدي إلى إضعاف منظومة الحكم والقدرات الدفاعية، على حد وصفه، مشيرًا إلى أن هذا التراكم يقود إلى "تحول استراتيجي شامل".

وأضاف أن إيران باتت، نتيجة هذه الضغوط، أكثر عرضة للمخاطر وأقل قدرة على حماية مصالحها الحيوية، مؤكدًا أن ما يجري على الأرض ينعكس بشكل مباشر على توازنات القوة في المنطقة.

وفي سياق حديثه، تطرق زمير إلى ما وصفه بالتهديد الصاروخي الإيراني، مشيرًا إلى امتلاك طهران قدرات بعيدة المدى قادرة — بحسب قوله — على الوصول إلى أهداف خارج الإقليم، بما في ذلك مناطق بعيدة في أوروبا، وهو ما يعكس اتساع نطاق التوترات المحتملة.