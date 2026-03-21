العراق.. سقوط صاروخ جنوب بغداد وهجمات تستهدف مقر الدعم اللوجستي للسفارة الأمريكية

أفاد مصدر أمني عراقي في تصريحات صحفية بسقوط صاروخ جنوب العاصمة بغداد، دون ذكر تفاصيل إضافية حول حجم الخسائر أو الأضرار الناتجة.

وأضاف المصدر أن هجمات متتالية استهدفت مقر الدعم اللوجستي التابع للسفارة الأمريكية قرب مطار بغداد، مشيراً إلى تسجيل هجوم أول أعقبه هجوم ثانٍ، ثم هجوم ثالث استهدف الموقع ذاته في محيط المطار.

أفادت وكالة الأنباء العراقية نقلا عن مصدر أمني رفيع بأنه تم إخلاء بعثة حلف شمال الأطلسي الناتو لمعسكرها والانسحاب إلى خارج العراق.

وذكر مصدر أمني رفيع أن بعثة الناتو في العراق غير قتالية وواجبها استشاري وستعود فور انتهاء الحرب.

وفي وسياق آخر ؛ نقلت وكالة رويترز عن مصادر أمنية عراقية، القول بأنه تم استهداف السفارة الأمريكية ببغداد بعدد من الصواريخ و5 مسيرات.

وفي وقت لاحق، ذكرت تقارير عراقية أن منظومات الدفاع الجوي تصدت لطائرات مسيرة في محيط السفارة الأمريكية وسط العاصمة العراقية بغداد.

وتشير المعلومات الأولية إلى استنفار أمني وتحليق مكثف للطيران في أجواء المنطقة.

وتأتي هذه التطورات بعد تقارير عن سلسلة هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ استهدفت مواقع وقواعد عسكرية أمريكية في العراق خلال الساعات الماضية، دون صدور حصيلة رسمية بشأن الأضرار أو الإصابات.