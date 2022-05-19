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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

نائب: قمة المناخ رسالة مصر للعالم.. ونطالب بإستراتيجية توعوية

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

أشاد النائب طارق عبد العزيز عضو مجلس الشيوخ ، بالإجراءات التي تقوم بها الحكومة ، والاستعدادات التي تقوم بها اللجنة العليا المعنية بالتحضير لاستضافة مصر للدورة الـ 27 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (Cop 27) ، مؤكدا ان مصر مقبلة علي حدث عالمي ولابد من تكاتف كل قوي الدولة لإنجاح هذا المحفل العالمي الكبير ، موضحاً بان قمة المناخ ستكون رسالة مصر للعالم ، لتعبر بها عن مصر الحديثة ومصر الجمهورية الجديدة .

 

وطالب عبد العزيز في تصريحات للمحررين البرلمانين اليوم الخميس ، باعتماد استراتيجية توعوية تشمل كل المنصات الإعلامية ، والتعليمية ، والحكومية توضح أهمية المشاركة بفاعلية في استضافة الحدث العالمي ، علي ارض مصر بشرم الشيخ وضورة مشاركة كل أطياف الشعب، وباعتماد إجراءات واضحة ومحددة للحفاظ علي البيئة قبيل 6 اشهر من انطلاق قمة المناخ العالمية .


ولفت عضو مجلس الشيوخ بان قدرات الدولة المصرية ستكون مسخرة لخدمة ونجاح القمة العالمية للمناخ ، و إن مصر ترغب في أن تكون نموذجا يحتذى به في مجال مكافحة الانبعاثات البيئية الضارة وكافة أوجه محاربة ، وعوامل الاضرار بالمناخ  ، خاصة  أن مصر تتبنى برنامجا طموحا لإنتاج الطاقة النظيفة من المصادر المتجددة ، كما تعمل مصر على التحول للنقل النظيف عبر التوسع في شبكات المترو والقطارات والسيارات الكهربائية وتجهيز البنية التحتية اللازمة لذلك فضلاً عن إنشاء المدن الذكية والمستدامة ، وكذلك تحويل كل محطات الكهرباء للعمل بالغاز وتعظيم استخدامه في المنازل.

 

وشدد عبد العزيز الي ضرورة اتخاذ خطوات فعالة يتم تنفيذها فيما يخص مواجهة تغير المناخ، وإشراك كافة الفئات في الخطوات المنشود تنفيذها ، ومشاركة كل مؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة في مع وسائل تنفيذ فعالة لإنجاح المؤتمر العالمي ، والتنسيق مع المؤسسات العلمية والبحثية لإبراز الحقائق العلمية وإخطار التلوث البيئي .

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