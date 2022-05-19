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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

يؤدي لفتنة.. أحمد كريمة عن بيع الأعضاء الجنسية الصناعية: حرام قولا واحدا

احمد كريمة
احمد كريمة

قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، إن الكلاب والخنازير وفقَا للمذهب المالكية حيوانات طاهرة، والنجاسة في هذه الحيوانات عارضة، معقبًا: "الله عز وجل لم يخلق كائن نجس".

 

وعن بيع الأعضاء التناسلية على مواقع التواصل الاجتماعي، قال كريمة على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الخميس: "بيع الأطراف الصناعية أمر يحدده الأطباء سواء اليد او القدم أو العين، كلام الفقهاء في هذه الأمور بعد الأطباء، ..أما  بالنسبة لبيع أعضاء مشابهة للأعضاء التناسلية للرجال  أو الإناث، فهذا أمر حرام قولاً واحدًا، لأنه يؤدي إلى فتنة".

 

وعن عدم وقوع الطلاق إلا بالصيغة العربية الفصحى، قال أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر: "العبرة بالمعاني لا بالألفاظ، فكرة القول بأن الطلاق بالعامية لا يقع، فهذا هدفه تميع الطلاق.. إحنا مش عايزين نميع الدين، أنت طالق بالهمزة تساوي أنت طالق بالقاف".


 

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