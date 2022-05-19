رئيس شعبة الأرز : المواطن يملك رفض شراء الغالي والأنواع كثيرة |فيديو

قال رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات، إن سعر الأرز جملة يتراوح ما بين 13 لـ14 جنيهًا، وتحديد سعره في الأسواق يختلف من مكان للآخر، مشيرًا إلى أن ارتفاع سعر الأرز يرجع لعدة أسباب مثل تقليل مساحات الأرز خلال الفترة السابقة.

وتابع "شحاتة"، خلال على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الخميس، أن ارتفاع سعر المكرونة أدى لزيادة الضغط على الأرز، مما ساهم بزيادة الأسعار، معقبًا: "قلة المعروض من الأرز ساهم بصورة كبيرة في ارتفاع الأرز".

وعن ارتفاع سعر الأزر في المحلات التجارية لـ25 جنيه، قال: "المواطن في إيده يرفض هذه الأسعار، في أنواع كثيرة من الأزر، والاختلاف ما بين نوع والآخر ليس كبير".