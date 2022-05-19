روسيا: سنستعيد أراضي دونباس التاريخية

قال سيرجي كيرينكو، النائب الأول لرئيس الإدارة الرئاسية لروسيا، اليوم الخميس، إن الجيش الروسي، إلى جانب قوات جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك الشعبيتين، سيتمكنون من استعادة أراضي دونباس التاريخية.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت إدارة منطقة لوجانسك الأوكرانية، مقتل 12 مدنيا وإصابة أكثر من 40 بقصف روسي على منطقة سيفيرودونيتسك الأوكرانية.

وفي وقت سابق، قالت جمهورية دونيتسك الشعبية، ألقى 15 عسكريا أوكرانيا أسلحتهم طواعية وانضموا إلى قوات دونيتسك.

وقالت قوات دونيتسك عبر “تليجرام”، إن "خمسة جنود من اللواء 25 المحمول جوا وعشرة جنود من اللواء الآلي 54 ألقوا أسلحتهم طواعية وانضموا إلي صفوف قوات جمهورية دونيتسك الشعبية".