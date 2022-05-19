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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا: سنستعيد أراضي دونباس التاريخية

الجيش الروسي
الجيش الروسي

قال سيرجي كيرينكو، النائب الأول لرئيس الإدارة الرئاسية لروسيا، اليوم الخميس، إن الجيش الروسي، إلى جانب قوات جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك الشعبيتين، سيتمكنون من استعادة أراضي دونباس التاريخية.

 

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت إدارة منطقة لوجانسك الأوكرانية، مقتل 12 مدنيا وإصابة أكثر من 40 بقصف روسي على منطقة سيفيرودونيتسك الأوكرانية.

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وفي وقت سابق، قالت جمهورية دونيتسك الشعبية، ألقى 15 عسكريا أوكرانيا أسلحتهم طواعية وانضموا إلى قوات دونيتسك.

 

وقالت قوات دونيتسك عبر “تليجرام”، إن "خمسة جنود من اللواء 25 المحمول جوا وعشرة جنود من اللواء الآلي 54 ألقوا أسلحتهم طواعية وانضموا إلي صفوف قوات جمهورية دونيتسك الشعبية".

الجيش الروسى روسيا دونباس دونيتسك لوجانسك

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