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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شوقي علام من بريطانيا: نتبع مبدأ التعايش.. ولا إكراه في الدين |فيديو

شوقي علام
شوقي علام

قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، إننا نتبع مبدأ التعايش دون أن يكون من أهداف المسلمين تحويل غير المسلمين للدين الإسلامي .

وأضاف شوقي علام في جلسة مجلس العموم البريطاني مع البرلمانيين البريطانيين والتي أذاعها الإعلامي حمدي رزق في برنامج " نظرة " المذاع على قناة " صدى البلد "،  :" لا إكراه في الدين وهذا ما أكد عليه الله سبحانه وتعالى".

وتابع شوقي علام :"  ليس الهدف من الحوار الثقافي  إدخال الآخرين لدين الإسلام  لكن نشارك الجميع قيم ومبادئ الإسلام التي نعتقد أنها مفيدة للعالم كله".

واكمل شوقي علام :" لو أمعنا  النظر في القرآن الكريم وسنة الرسول نجد أنه من واجبنا  الحوار الذي يعتبر محاولة لاكتشاف الآخر لتصحيح التصورات المغلوطة ".

ولفت شوقي علام :"  على المسلمين ان يفتشوا بداخلهم عن اصلاح انفسهم وان يعودوا إلى ربهم بقلب حي وضمير صافي ". 

شوقي علام مفتى الجمهورية مفتي حمدي رزق اخبار التوك شو

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