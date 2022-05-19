شوقي علام من بريطانيا: نتبع مبدأ التعايش.. ولا إكراه في الدين |فيديو

قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، إننا نتبع مبدأ التعايش دون أن يكون من أهداف المسلمين تحويل غير المسلمين للدين الإسلامي .

وأضاف شوقي علام في جلسة مجلس العموم البريطاني مع البرلمانيين البريطانيين والتي أذاعها الإعلامي حمدي رزق في برنامج " نظرة " المذاع على قناة " صدى البلد "، :" لا إكراه في الدين وهذا ما أكد عليه الله سبحانه وتعالى".

وتابع شوقي علام :" ليس الهدف من الحوار الثقافي إدخال الآخرين لدين الإسلام لكن نشارك الجميع قيم ومبادئ الإسلام التي نعتقد أنها مفيدة للعالم كله".

واكمل شوقي علام :" لو أمعنا النظر في القرآن الكريم وسنة الرسول نجد أنه من واجبنا الحوار الذي يعتبر محاولة لاكتشاف الآخر لتصحيح التصورات المغلوطة ".

ولفت شوقي علام :" على المسلمين ان يفتشوا بداخلهم عن اصلاح انفسهم وان يعودوا إلى ربهم بقلب حي وضمير صافي ".