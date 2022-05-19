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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المجاعة قادمة .. الأمم المتحدة تحذر من مخاطر حرب روسيا وأوكرانيا

الامم المتحدة
الامم المتحدة

حذرت الأمم المتحدة من أن الغزو الروسي لأوكرانيا قد يتسبب قريبًا في أزمة غذاء عالمية تستمر لسنوات.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إن الحرب أدت إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي في الدول الفقيرة بسبب ارتفاع الأسعار.

وأضاف أن بعض الدول قد تواجه مجاعات طويلة الأجل إذا لم يتم استعادة صادرات أوكرانيا إلى مستويات ما قبل الحرب.

أدى الصراع إلى قطع الإمدادات عن موانئ أوكرانيا ، التي كانت تصدر في السابق كميات هائلة من زيت الطهي وكذلك الحبوب مثل الذرة والقمح.

وأدى ذلك إلى انخفاض العرض العالمي وتسبب في ارتفاع أسعار البدائل. ارتفعت أسعار المواد الغذائية العالمية بنسبة 30٪ تقريبًا عن نفس الفترة من العام الماضي ، وفقًا للأمم المتحدة.

وفي حديثه في نيويورك يوم الأربعاء ، قال جوتيريس إن الصراع - إلى جانب آثار تغير المناخ والوباء - 'يهدد بدفع عشرات الملايين من الناس إلى حافة انعدام الأمن الغذائي تليها سوء التغذية والجوع الجماعي والمجاعة'.

ارتفاع الأسعار روسيا صادرات الأمم المتحدة انطونيو جوتيريش أوكرانيا الامن الغذائي الأمين العام للأمم المتحدة

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