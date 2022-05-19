بالأسماء.. مصرع شخصين وإصابة 11 في حادث تصادم علي الطريق الزراعي بالمنوفية

لقي شخصين مصرعهما وأصيب 11 آخرين في حادث تصادم علي الطريق الزراعي السريع القاهره الإسكندرية أمام قرية طوخ طنبشا بمركز بركة السبع.

تلقي مدير أمن المنوفية إخطارا من مركز شرطة بركة السبع بحادث تصادم ومصابين بين جرار زراعي وميكروباص.

وبالانتقال تبين وفاة شخصين وإصابة 11 آخرين وتم نقلهم الي مستشفي بركه السبع، وجاءت اسماء المصابين " اسماء عرفات احمد ٣٠سنه كسر مضاعف بالساق اليسري ، مجدي احمد خليل. ٥سنوات سحجات وكدمات، محمد احمد خليل ٧،٥سنه سحاجات وكدمات، مها الشناوي ابو شوشه ٣٨ سنه جرح بالساق الايمن وسحجات وكدمات، مني عبد المنعم السيد ٣٠ سنه كسر بالكاحل الايمن وكدمه بالحوض، مصطفي السيد طه. ٤٢ سنه كسر مضاعف بالساقين ، عبد المحسن احمد امام ٥٣ سنه كسر مضاعف بالذراع الايمن، هيثم سعيد عبد العزيز ٢٥ سنه كسر بالضلوع وسحجات وكدمات، ايمان محمد كمال ٦٢ سنه كسر مضاعف بالساق الايمن، محمد السيد مرسي ٣١ سنه كسر في قاع الجمجمه، الهام وليد حسن ٢٠ سنه كدمات وسحاجات

كما تبين وفاة كلا من هاني محمد السيد ٥١ سنه، السيد المرسي الخواص ٦٠ سنة.

فيما تم نقل الجثامين الضحايا والمصابين الي مستشفي بركة السبع المركزي وتحرير محضر بالواقعة.