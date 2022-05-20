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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إصابة 7 أشخاص بينهم 3 أطفال في حادثي سير متفرقين ببني سويف

مستشفي بني سويف
مستشفي بني سويف

أصيب 7 أشخاص بينهم 3 أطفال، في حادثين سير وقعا في ساعة متأخرة من مساء أمس الخميس، بـ طريق  مصر أسوان  الزراعي أمام قرية الشيخ علي بهلول التابعة لمركز ناصر شمال محافظة بني سويف، وجري نقل المصابين في الحادثين بسيارات الإسعاف إلي مستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج اللازم والإسعافات الأولية. 

ففي الحادث الأول أصيب 5 أشخاص بينهم طفلان شقيقان في إنقلاب دراجة نارية" تروسيكل" بالطريق الزراعي أمام قرية الشيخ علي بهلول في نطاق مركز ناصر شمال بني سويف، وجري نقل المصابين بسيارات الإسعاف إلي قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى بني سويف الجامعي. 

 

واستقبل مستشفى بني سويف الجامعي المصابين وهم، دينا عبد الكريم عبد الحليم 30 سنة، نورا عيد بكري 10 سنوات، محمد عمر فيصل 3 سنوات، ريتاج عمر فيصل 4 سنوات، عمر فيصل 30 سنة، تامر عيد بكري 28 سنة، جميعهم مصابون بسحجات وكدمات بالجسم، ومقيمون بقرية بلفيا ببني سويف. 

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وفي الحادث الثاني أصيب شقيقين في حادث إنقلاب سيارة ملاكي بالطريق الزراعي أمام قرية الشيخ علي بهلول، دائرة مركز ناصر شمال المحافظة، وجرى نقلهما بسيارة إسعاف إلي مستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج اللازم. 

واستقبلت طوارئ مستشفى بني سويف الجامعي المصابين وهم، جوزيف جمال جرجس 33 سنة، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج و كدمات و سحجات بالجسم، وشقيقة فادى 35 سنة، مصاب بجروح و سحجات بالجسم و جرح قطعى بالذراع الايمن، مقيمان بمركز ناصر،

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