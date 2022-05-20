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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مرتضى منصور : سأشجع الأهلي أمام الوداد في نهائي إفريقيا ووصلتني دعوة من المغرب

صدى البلد

أكد المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك أن هناك دعوة رسمية وصلته من رئيس الاتحاد المغربي ورئيس نادي الوداد بحضور مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والوداد .

وأضاف في تصريحات عبر برنامج اللاعيب أنه سوف يشجع بالطبع النادي الأهلي أمام الوداد في نهائي دوري أبطال إفريقيا. 

وتابع أنه يشكر رئيس الاتحاد المغربي ورئيس الوداد على الدعوة مشددا أنه يدرس قرار الاعتذار عن الحضور لما قد يسببه حضوره من حرج لمسؤولي الأهلي، مشيرا أنه لو تأكد أن حضوره لا يمثل أي حرج سيحضر بالتأكيد.

وقال المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك: "سأشجع النادي الأهلي أمام الوداد المغربي في نهائي دوري أبطال أفريقيا بكل تأكيد".

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وفي سياق آخر خصص المستشار مرتضى منصور  مكافأة مالية ورحلة عمرة لفريق اليد بعد التتويج بلقب أفريقيا.


كما قرر رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، تخصيص مكافأة مالية للفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك، بالإضافة الى رحلة عمرة عقب التتويج بلقب كأس الكؤوس الإفريقية للموسم الحالي.


وتوج الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك بلقب بطولة كأس الكؤوس الإفريقية للمرة السادسة في تاريخه بعد الفوز على الأهلي بنتيجة 29-28 في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الخميس في النيجر.


وتواصل المستشار مرتضى منصور مع الجهاز الإداري من أجل تقديم التهنئة للاعبين، واخطارهم بعمل رحلة عمرة لهم مكافأة التتويج باللقب.

الزمالك الأهلى مرتضى منصور ادارة نادي الزمالك النادي الأهلي إفريقيا

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