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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

فرقة مسار إجباري تحيي حفلا غنائيا على مسرح ماركيي.. 27 مايو

مسار إجباري
مسار إجباري

أعلنت فرقة مسار إجباري عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام عن موعد حفلهم المقبل.

نشرت فرقة مسار إجباري على حسابها الرسمي بـ إنستجرام صورة لهم معلقين عليه: جمهور القاهرة جاهزين مستنينكم في مسرح ماركيي في مهرجان دون توقف موسيقى يوم 27 مايو، وتقام الحفلة ضمن فعاليات المهرجان.

فرقة مسار إجباري و جولتها الغنائية الأوروبية

تستعد فرقة مسار إجباري لتدشين جولتها الغنائية الأوروبية في موسم الصيف، عبر حفلين متتاليين تمر خلالهما لأول مرة بين ألمانيا وفرنسا، مطلع يونيو المقبل.

وتحتفل مسار إجباري مع جمهورها العربي في أوروبا بألبومها الجديد "نص الحاجات" عبر أولى حفلاتها الجماهيرية في برلين مساء الجمعة 3 يونيو على مسرح Oyoun الثقافي.

في حين تختتم رحلتها بعدها بيوم بأولى إطلالاتها الحية في عاصمة النور باريس على مسرح Pan Piper،  والتي تعيدها لفرنسا بعد 10 سنوات من تكريمها بجائزة "Artist for Intercultural Dialogue between the Arab and Western worlds" من منظمة اليونسكو العالمية.

فرقة مسار اجبارى مسرح ماركيي ٢٧ مايو المقبل مسار إجباري

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