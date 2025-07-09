قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قرار من "الوطنية للانتخابات" بشأن تصويت المصريين بالخارج في انتخابات مجلس الشيوخ
متمنيا له التوفيق.. شيخ الأزهر يستقبل رئيس قضايا الدولة ويهنئه بمنصبه الجديد
نجم الأهلي يطالب الزمالك بسداد 82 مليون جنيه عن آخر موسمين.. تفاصيل
قلوب لا تخشى النار.. رجال الحماية المدنية يسطرون ملحمة بطولية في إخماد حريق رمسيس
تسارع ضخم.. الصين تصنع طائرة شبحية كل 7 أيام
الكرملين: روسيا ستظل هادئة أمام خطاب ترامب المتشدد
عودة الخدمات.. رئيس الوزراء يتابع الموقف الحالي لمبنى سنترال رمسيس
ياسمين فؤاد تشهد توقيع بروتوكول للحفاظ على البيئة البحرية
اتجوزت عرفي ومنعته يشوف أولاده.. تفاصيل جديدة في قتل مستشار سابق لطليقته
وكيل الأزهر: المشروع الصيفي القرآني مبادرة كريمة برعاية الإمام الأكبر
مجلس الوزراء يقف دقيقة حدادا على أرواح شهداء "الدائري الإقليمي" و"سنترال رمسيس"
التهجير أو النار.. لقاء ترامب ونتنياهو يكشف الوجه الحقيقي لخطة غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

حملات مُكبرة لإزالة التعديات وأعمال البناء المخالف بأحياء الإسكندرية

إزالة أعمال البناء المخالف بالإسكندرية
إزالة أعمال البناء المخالف بالإسكندرية
أحمد بسيوني

أكد أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، استمرار جهود المحافظة في إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، والتصدي لأي محاولة بناء دون ترخيص، وتطبيق القانون على المخالفين، واسترداد حق الدولة.

وذلك ضمن أعمال المرحلة الثالثة من الموجة الـ26 لإزالة التعديات.

وفي هذا الإطار، شن حى المنتزة أول حملة مكبرة تمكنت من تنفيذ قرارات إزالة ل٣ متغيرات مكانية بمنطقة محسن تمثلت في إزالة عقار مكون من أرضي و٣ أدوار علوية وإزالة عقار من الدور الثاني حتي الدور الخامس علوي بالكامل فضلا عن إزالة الدور الثالث والرابع علوى ، بالإضافة إلى إزالة الحوائط الداخلية بالدور الأول علوي.

كما تم إزالة عدد ٢ متغير مكاني بعزبة كردون - الرأس السوداء  عبارة عن أسوار من الطوب الأبيض علي مساحة ٣٥٠م وكذا إزالة عدد ٢ متغير مكانى عبارة عن سقف صاج بعزبة الشامي وش البحرية علي مساحة ٣٠٠م٢.

وقام حي شرق حملة مكبرة لإزالة أعمال البناء المخالف شملت إزالة هنجر بالطريق الزراعي أبيس وتم إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالف.

وشهد حي وسط حملة مُكبرة لإزالة التعديات علي الأراضي الزراعية شملت تنفيذ 6 قرارات إزالة عبارة عن إزالة مخزن علي مساحة ١٥٠م بقرية أبيس 5/7 منطقة محرم بك وكذا إزالة مخزن علي مساحة ١٢٠م بقرية أبيس 4/7 محرم بك فضلا عن إزالة مبني علي مساحة ٣٠٠ متر وإزالة غرفة علي مساحة ٤٥م بالإضافة إلى إزالة دور أرضي علي مساحة ٦٠م بقرية أبيس 5/7 منطقة محرم بك.

ونفذ حي العامرية أول حملة مُكبرة لإزالة التعديات شملت إزالة عدد ٤ متغيرات مكانية عبارة عن حوائط وأسوار بمنطقة عبد القادر و العامرية فضلا عن إزالة عدد ١٣ متغير مكاني عبارة عن حوائط وأسوار بمنطقة النهضة.

وواصل مركز ومدينة برج العرب حملاته لإزالة التعديات والتي أسفرت عن إزالة ٣ متغيرات مكانية عبارة عن أسوار وحوائط دور أرضى بإجمالي مساحة ٣٠٠م٢.

وأكد محافظ الإسكندرية استمرار الأجهزة التنفيذية، بالتنسيق مع مختلف جهات الولاية، في شن الحملات المكبرة لإزالة التعديات المخالفة ضمن أعمال الموجة، مشددًا على رؤساء الأحياء بتكثيف المرور الميداني للتأكد من عدم السماح بعودة التعديات مرة أخرى، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين، مع الإزالة الفورية في المهد لأي تعديات جديدة.

يأتي هذا تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على أراضي أملاك الدولة وعدم السماح بالتعدي عليها، وتكليفات دولة رئيس مجلس الوزراء بإزالة التعديات على أراضي الدولة بالتنسيق مع اللجنة العليا لاسترداد أراضي وأملاك الدولة.

الاسكندرية البناء المخالف احياء الاسكندرية املاك الدولة ازالة التعديات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين والغاز اليوم الأربعاء 9 يوليو 2025.. 95 بـ19 جنيهًا

أسعار البنزين والغاز اليوم الأربعاء 9 يوليو 2025.. اللتر بـ19 جنيهًا لـ95

بموافقة رئاسية.. زيادة المرتبات 3000 جنيه لموظفي الحكومة بهذه الجهة

بموافقة رئاسية.. زيادة المرتبات 3000 جنيه لموظفي الحكومة بهذه الجهة

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس على موقع وزارة التربية والتعليم

دواجن

عقب تراجعها بقوة .. أسعار الدواجن الآن في الأسواق

محمود صابر

عنده صليبي.. مدرب الزمالك السابق يكشف مفاجأة بشأن الصفقة الجديدة

بيجاد مروان

بيجاد مروان: مفاوضات الزمالك بدأت قبل بطولة أفريقيا.. واحترام الإدارة حسم الصفقة

الزمالك

الزمالك يوافق على إعارة ثنائي الفريق.. وربيع وقّع 5 مواسم والإعلان اليوم

مشغولات ذهبية

عقب تراجعه.. أسعار الذهب اليوم الأربعاء 9-7-2025 في مصر

ترشيحاتنا

أرشيفية

المشدد 5 سنوات لعاطل سرق شابا بالإكراه في الجيزة

أحد المتهمين

مخدرات بـ34 مليون جنيه.. الداخلية توجه ضربات أمنية لتجار الكيف

المتهمون

الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة بين 4 طلاب بالأسلحة البيضاء بالجيزة| فيديو

بالصور

إزالة 3 حالات تعدي علي مساحة 66 متر بمركز كفر صقر

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

فوائد التين الشوكي المذهلة كنز طبيعي لا يعرفه الكثيرون

التين الشوكي
التين الشوكي
التين الشوكي

بأرخص سعر.. سيارات كهربائية جديدة من نيسان على وشك الانتشار عالميا

نيسان
نيسان
نيسان

مجلس الوزراء يقف دقيقة حدادا على أرواح شهداء الدائري الإقليمي وسنترال رمسيس

اجتماع الحكومة
اجتماع الحكومة
اجتماع الحكومة

فيديو

حليب الإبل.. السلاح السري لمكافحة مرض السكري

حليب الإبل.. السلاح السري لمكافحة مرض السكري

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د. محمد عسكر يكتب: البنية التحتية الرقمية في مهب الحريق

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمحات الثاني

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الانتقاد حق.. لكن التآمر خيانة

ندى عصام

ندى عصام تكتب: جيل ما بعد الإنترنت.. حين أصبح العالم شاشة والهوية معرفة بكلمة مرور

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: غزة "نص شعري مفتوح"

المزيد