حملات مُكبرة لإزالة التعديات وأعمال البناء المخالف بأحياء الإسكندرية

أكد أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، استمرار جهود المحافظة في إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، والتصدي لأي محاولة بناء دون ترخيص، وتطبيق القانون على المخالفين، واسترداد حق الدولة.

وذلك ضمن أعمال المرحلة الثالثة من الموجة الـ26 لإزالة التعديات.

وفي هذا الإطار، شن حى المنتزة أول حملة مكبرة تمكنت من تنفيذ قرارات إزالة ل٣ متغيرات مكانية بمنطقة محسن تمثلت في إزالة عقار مكون من أرضي و٣ أدوار علوية وإزالة عقار من الدور الثاني حتي الدور الخامس علوي بالكامل فضلا عن إزالة الدور الثالث والرابع علوى ، بالإضافة إلى إزالة الحوائط الداخلية بالدور الأول علوي.

كما تم إزالة عدد ٢ متغير مكاني بعزبة كردون - الرأس السوداء عبارة عن أسوار من الطوب الأبيض علي مساحة ٣٥٠م وكذا إزالة عدد ٢ متغير مكانى عبارة عن سقف صاج بعزبة الشامي وش البحرية علي مساحة ٣٠٠م٢.

وقام حي شرق حملة مكبرة لإزالة أعمال البناء المخالف شملت إزالة هنجر بالطريق الزراعي أبيس وتم إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالف.

وشهد حي وسط حملة مُكبرة لإزالة التعديات علي الأراضي الزراعية شملت تنفيذ 6 قرارات إزالة عبارة عن إزالة مخزن علي مساحة ١٥٠م بقرية أبيس 5/7 منطقة محرم بك وكذا إزالة مخزن علي مساحة ١٢٠م بقرية أبيس 4/7 محرم بك فضلا عن إزالة مبني علي مساحة ٣٠٠ متر وإزالة غرفة علي مساحة ٤٥م بالإضافة إلى إزالة دور أرضي علي مساحة ٦٠م بقرية أبيس 5/7 منطقة محرم بك.

ونفذ حي العامرية أول حملة مُكبرة لإزالة التعديات شملت إزالة عدد ٤ متغيرات مكانية عبارة عن حوائط وأسوار بمنطقة عبد القادر و العامرية فضلا عن إزالة عدد ١٣ متغير مكاني عبارة عن حوائط وأسوار بمنطقة النهضة.

وواصل مركز ومدينة برج العرب حملاته لإزالة التعديات والتي أسفرت عن إزالة ٣ متغيرات مكانية عبارة عن أسوار وحوائط دور أرضى بإجمالي مساحة ٣٠٠م٢.

وأكد محافظ الإسكندرية استمرار الأجهزة التنفيذية، بالتنسيق مع مختلف جهات الولاية، في شن الحملات المكبرة لإزالة التعديات المخالفة ضمن أعمال الموجة، مشددًا على رؤساء الأحياء بتكثيف المرور الميداني للتأكد من عدم السماح بعودة التعديات مرة أخرى، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين، مع الإزالة الفورية في المهد لأي تعديات جديدة.

يأتي هذا تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على أراضي أملاك الدولة وعدم السماح بالتعدي عليها، وتكليفات دولة رئيس مجلس الوزراء بإزالة التعديات على أراضي الدولة بالتنسيق مع اللجنة العليا لاسترداد أراضي وأملاك الدولة.