عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

جمارك مطار الغردقة الدولي تضبط محاولة تهريب كمية من الأحجار الكريمة

صدى البلد

تمكن رجال الجمارك بمطار الغردقة الدولى برئاسه جابر موسى مدير الجمرك من ضبط محاولة تهريب كمية من الأحجار الكريمة بالمخالفة لأحكام القانون رقم 68 لسنه 1976 بشأن الرقابة علي المعادن الثمينه والأحجار ذات القيمة وتعديلاته والقانون رقم 1 لسنة 1994 بشان الوزن والقياس والكيل والقانون رقم 111 لسنة 1980 بشأن ضريبة الدمغة وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 .

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من لندن على رحلة طائرة الخطوط الجوية البريطانية اشتبه مينا نادى مأمور اللجنة الجمركية لصالة الوصول في راكب مصري الجنسية .

وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة شنودة عبداللطيف مأمور الفحص ومحمد صبحى رئيس القسم فتبين وجود أشياء معتمة .

وبالعرض على جابر موسى مدير الجمرك قام بتكليف هيثم خلف تحت إشراف محمد سيد مراد مدير الحركة  لتفتيش أمتعة الراكب بحضور هانى حافظ أمن جمركى فتم العثور على ١٣٨ قطعه بوزن ٣ كيلو جرام من الأحجار الكريمة (زمرد وياقوت وزفير)
بين طيات الملابس داخل حقائبه .

قرر عبدالعال نعمان مدير عام جمارك الغردقة اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم ٥ لسنه ٢٠٢٢ وتحريز المضبوطات بعد العرض على الدكتور قدري هابيل رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية.

وقام بالعد والتحريز لجنة من محمود صبري وأحمد فتحي وكريم فتحي تحت إشراف مهند سامى مدير الحركة .

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الأستاذ الشحات غتورى رئيس مصلحه الجمارك بتشديد الرقابة على كافه المطارات والمنافذ الجمركيه وإحباط كافه محاولات التهرب الجمركى.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

استخراج موبايل من بطن شاب بمستشفى بنها الجامعي.. صور

فقد أمواله بسبب علاجه لعام ونصف.. معاناة سمير صبري مع المرض.. فيديو

وفاة الفنان الكبير سمير صبري عن عمر يناهز 86 عامًا

البنك المركزي يرفع أسعار الفائدة 2% للمرة الثانية على التوالي

حفل جماعي للرذيلة.. أم تقتل طفلتها بعد رؤيتها في أوضاع مخلة بالدقهلية

تعرف على شهادات الادخار في 4 بنوك بعد رفع سعر الفائدة

غدا.. تشييع جنازة سمير صبري من مسجد الشرطة بالشيخ زايد ودفنه بالإسكندرية..خاص

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة 20-5-2022| شاهد

ترشيحاتنا

الروبل يخضع الجميع| كيف أصبحت العملة الروسية المنتصر الوحيد في حرب الاقتصاد؟.. تسلسل الأحداث

بعد انتشاره وإصابات الأطفال.. كيفية الحماية من جدري القرود

كيف تسمح للآخرين بحفظ مقاطع الفيديو الخاصة بك على "تيك توك"

موسى مصطفى موسى لـ صدى البلد: نرحب بالحوار الوطني والرئيس السيسي يفتح المجال لكل القوى السياسية.. سنطالب بضرورة فتح المصانع المغلقة.. ونؤيد إجراء الإنتخابات بالقائمة المطلقة

حملت سفاحا بعد دخول زوجها السجن.. أم تتخلى عن ابنتها بمساعدة حماتها

رسميا.. كلوب يعلن رحيل أوريجي عن ليفربول

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مخرج 2 طلعت حرب: سمير صبري ممثل عظيم ورفض تقاضي أجرا عن مشاركته

وفاة سمير صبري.. حكاية خداعه لعبد الحليم حافظ.. وظهوره بأغنية بحلم بيك

هل قتلها زوجها أم انتحرت؟.. القصة الكاملة لمصرع فنانة هندية شهيرة

بعد مهرجان كان .. توم كروز يحتفل بعرض فيلمه الجديد مع العائلة الملكية في لندن

فيديو

نشر صور الغشاشين.. وزير التعليم يتحدث عن تصوير الامتحانات في اللجان

منهم محترف مصري| أشهر 5 لاعبين رفضوا دعم المثليين.. فيديو جراف

وفاة سمير صبري.. حكاية خداعه لعبد الحليم حافظ.. وظهوره بأغنية بحلم بيك

تفاصيل توهج الشمس وسر البقعة AR3014 .. فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رانيا أبوالدهب

مقارنة بشرية

مني أحمد

الزعيم

غادة جابر

مصر السلام

جاسم مرزوق بودي

تعميم النموذج اللبناني

احمد النومى

جاموسة في النيل

نهال علام

الحوار الوطني

عبدالمعطى أحمد

العمل نقمة أم نعمة؟

د.هادي التونسي

البحر وأنا

اﻟﻤﺰﻳﺪ